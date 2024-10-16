東華學院內地新生增5倍 倡放寬限額至40%　冀25年底升格大學

政府推動香港成為國際教育樞紐，東華學院校長陳慧慈昨日接受訪問表示，新學年取錄逾1500名新生，按年升33%；當中內地新生則有258人，較去年增加達5倍。陳慧慈接受訪問時表示，內地收生大幅增多，相信與學校加強到內地宣傳，且部份學位配合內地「康養產業」發展有關。她倡議政府放寬自資院校取錄內地生的限額至40%，令院校收生更具彈性。



另外，東華學院正爭取成為私立大學，她預計若進展順利，將於25/26學年提交升格申請，冀最快明年底有結果，一旦申請獲批，將同時獲得應用科學大學的頭銜。



東華學院校長陳慧慈表示，新學年取取逾1500位新生，按年增33%。(黃寶瑩攝)

同步申請成應科大 一旦升格私大 將獲兩頭銜

東華學院一直爭取2025年升格為本港第四間私立大學，校長陳慧慈表示，目前進度合符預期，繼早年憑職業治療學科獲得一個學科評審資格（PAA)，今年8月「生物科學」範疇已取得第二個PAA，尚餘的「社會科學」範疇料明年1月開展，25/26學年正式提交升格私立大學的申請，期望最快明年底或2026年初可獲正名。

陳慧慈指，東華學院已加入「應用科學大學聯盟」，屆時會同步申請成為應科大，毋須做兩次評審，採取的策略已獲教育局建議和學評局贊同，意味一旦東華正名，同時亦會獲得應科大的頭銜。

陳慧慈表示，東華已加入「應用科學大學聯盟」，將同步申請成為應科大。(黃寶瑩攝)

本地新生升16％ 料持學士學位入學者將增多

適齡學童人口持續下跌，東華學院收生「逆市」上升。陳慧慈表示，本學年全校有1542個新生，當中首年入學的人數有1266人，較去年升37％；高年級入學人數有276人，按年增15％。她指，該校主要開設醫療護理課程，能回應行業人手需求，收生數字上升，反映本地學生修讀的興趣「無低到」，亦傾向選讀實用課程，有信心未來10至20年收生依然強勁。

她又指，部份入學的學生已持有首個學士學位，或憑學科相關的工作經驗和公開試成績入學，以作專業進修或日後轉職，目前相關比例不算多，但相信此類學生會增多，能成為穩定的生源。

東華學院本學年開設醫療影像學（榮譽）理學士課程。(黃寶瑩攝)

內地生本學年取錄258個 按年增5倍

至於非本地收生方面，自資院校取錄外地生不設限額，內地生則只有6間院校獲國家教育部批准取錄，為上學年學生人數10%或20%。陳慧慈表示，東華新學年取錄258個內地生，較去年增加達5倍，並接近10%上限。另外，本學年亦取錄數名來自菲律賓的學生。

她認為，內地新生大幅度增加，因為之前取錄數字較低，而院校過去一年加強到內地推廣，與大灣區的職業學院、機構和中學聯繫，增加當地學生對東華學院的認識。她指，該校開設的應用老年學、心理學、幼兒教育等課程實用，可配合內地康養產業的發展，而幼教在當地發展逢勃，部份內地學生在當地完成職專課程後，會希望在本地取得學士學位，以助日後返內地有更好的發展。

陳慧慈表示，東華學院以醫療護理課程為主，受本地學生歡迎，料未來收生仍然理想。(黃寶瑩攝)

稱今年學生宿位供應充足 日後不排除建宿舍

政府推動香港成為國際教育樞紐，陳慧慈表示，學界倡議放寬自資院校取錄內地生的限額至40%，自資院校理應收生彈性更多，「公營大學係公帑嚟㗎嘛，taxpayer（納稅人）嘅money（錢）嚟㗎嘛，如果佢哋可以40%，點解自資院校又唔可以呢?」。她又強調，自資院校所受的監管更為嚴謹，絕對不會濫收生。

長遠而言，她指，東華除了招收內地生，亦冀能吸納海外學生，以達至多元化的目標，「唔係只得一類學生」。她指，東華希望能到東南亞國家如馬來西亞、新加坡、印尼，甚至一帶一路國家推廣招生，因當地有不少華人希望到外地讀書。被問為何只集中亞洲地區，她強調，要「一步步嚟」，希望逐步擴闊生源，日後有機會招收歐美、澳洲學生。

東華學院本身不設宿舍，陳慧慈表示，該校有合作夥伴提供宿位，今年東華學生宿舍供應並無短缺。至於日後會否興建學生宿舍，陳慧慈表示，首先要成功覓地，東華去年已向政府表達有興趣加入「北都大學教育城」，正等候教育局邀請提交申請報告書，若日後成功進駐北都，可設立綜合型校舍。

陳慧慈於2021年1月13日出任東華學院校長，任期為五年，被問到會否續任，她指，目前言之尚早，任內會繼續「全力以赴」工作。