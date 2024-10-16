假學歷｜東華學院揭發4宗申請　有內地生請槍面試、竄改高考成績

近年內地學生以假學歷申請入本地大學成風，東華學院校長陳慧慈表示，本學年發現4宗假學歷入學申請，當中3人為內地生，包括被揭發竄改高考成績，以及請「替身」面試。她指，由於三人身在內地，所以校方未有報警，強調學生一旦被揭發虛報學歷，必會取消其註冊申請。



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東華學院校長陳慧慈表示，本學年發現4宗假學歷入學申請。(黃寶瑩攝)

陳慧慈表示，本學年收生階段，校方截獲共4宗假學歷入學申請，涉報讀高級文憑及本科課程。當中三人是內地生。她指，有內地生被揭發竄改內地高考成績，亦有人請「替身」面試，但因與入學資料相片不符而被發現。尚有一宗則是經托福考試（TOEFL）機構發現涉事學生「請槍」應考該試。

另一宗持假學歷申請入學的是本地生，她指，該學生填報的平均績點分數，經校方向院校核對後，發現分數不相同，「假假地」，故拒絕申請。

她強調，院校嚴謹檢查申請人的學歷證明，例如會直接向申請人曾就讀的院校核對成績。她指，一旦申請人被發現以假學歷入學，將會取消註冊申請，並會保留法律的追究權利。

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