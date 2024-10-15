動保人士到麗新餐飲請願　促交代「非籠養」雞蛋採購進展

日常隨處可見的雞蛋，你可曾想過其生產方式是怎樣？動物保護人士Gladys表示，全亞洲地區約九成雞蛋以「格子籠」的養殖系統生產，雞隻被困籠裏，活動範圍只有一張A4紙般大，她批評生產方式殘酷且不人道。



雖然不少企業如肯德基等均承諾棄用籠養系統，不過部份企業仍未公開採購轉型的進度報告，引起動保界關注。其中，麗新餐飲承諾於2023年實現100%「非籠養」雞蛋採購，但至今仍未公開採購進展。有見及此，多名動保人士今日（15日）到麗新集團總辦事處請願，促請集團公開進度報告。參與者Gladys質疑，集團公開承諾時等同「戴上光環」，惟至今仍未公開報告，憂慮其沒遵守承諾，質疑「咁同欺騙公眾有咩分別？」



多名動保人士今日到麗新集團總辦事處請願，促請集團公開採購轉型的進度報告。（蘇煒然攝）

多名動保人士今午到麗新集團總辦事處的大廈外，展示「麗新餐飲請停止使用『籠養』雞蛋」、「請遵守『非籠養』承諾」的標語，其後嘗試到辦事處遞信，促請集團公開採購轉型的報告。不過，據參與者Gladys透露，他們暫未能把信件交至公司職員手中，稍後會以郵寄方式寄出。

「麗新餐飲」以高端餐飲著稱，旗下品牌包括唐人館、Beefbar等，每年採購約200萬隻雞蛋，影響7,000隻「蛋雞」，其早前承諾於2023年實現100%「非籠養」雞蛋採購，但至今卻仍未公開採購轉型的進展。同樣為麗新集團旗下的挪威遊輪和Wagamama，承諾於2025年年底實現100%「非籠養」雞蛋採購，亦未公開報告。

多名動保人士今日到麗新集團總辦事處請願，促請集團公開採購轉型的進度報告。（蘇煒然攝）

本港籠養比例高 雞隻活動範圍僅A4紙大

Gladys批評「格子籠」的養殖系統生產不人道，並指目前全亞洲地區約九成雞蛋為籠養生產，雞隻被困在同一籠裏，活動範圍只有一張A4紙般大，牠們無法伸展翅膀，壓力大時會啄其他雞的羽毛，農場負責人甚至會剪掉其喙。

雖然本港大部份雞蛋為進口，但每年仍有130萬隻雞都被困在「格子籠」。她解釋，雖然外國仍存在籠養系統，但通常用作飼養負責生蛋的「蛋雞」，而非「肉雞」；在香港，「蛋雞」和「肉雞」均被困籠裏，因此香港的籠養的比例相對較高。

Gladys批評「格子籠」的養殖系統生產不人道，並指目前全亞洲地區約九成雞蛋為籠養生產。（蘇煒然攝）

亞洲地區消費者動保意識薄弱

Gladys指，全球共35個國家如奧地利、盧森堡等已完全禁止籠養系統，但亞洲地區則相較落後，消費者的動保意識薄弱。她舉例稱，許多人誤以為日本蛋較優質，但其實當地「格子籠」的比例高達九成。

目前約70多間國際企業承諾棄用籠養系統，包括萬豪酒店、譚仔三哥母公司、肯德基等，她倡議企業可採用較人道的生產商；亦期望政府能發牌監管，棄用籠養系統。

她形容非籠養已是「最低限度可以畀到動物嘅嘢」，希望在現實和動物福利之間取得平衡。她又呼籲市民購買雞蛋前，可先查看其包裝是否印有「非籠養」或「放養」的飼養方法。