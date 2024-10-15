動植物公園猴子死亡｜獸醫指可能死因多　朱古力牛油果也「有毒」

香港動植物公園9隻猴子死亡，死因仍未明。有獸醫今日（15日）對園內其他動物的狀態感擔心，又估計猴子死亡原因可以是細菌及中毒，當中可能與牠們進食過含除害劑或有毒物質的食物有關，例如朱古力、牛油果等人類食物。她解釋，人和動物的消化系統不同，「有啲嘢人有動物冇， 有啲嘢動物有人冇」，以朱古力為例，猴子的消化系統，無法處理朱古力的毒素。



香港動植物公園8隻不同品種的猴子一日內死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

註冊獸醫林珮今日在港台節目《千禧年代》表示，對事件感到難過，又表示擔心園內其他動物的狀態。被問到可能成因，她表示有好多，首先提到過濾性病毒及細菌引致暖血動物死亡十分罕有，尤其是動植物公園內猴子居住的籠「分得咁開」。

林珮又指，部份人或會聯想起猴痘，但提到猴痘與猴子無太大關係，該病毒雖然首先在猴子身上發現，但至今已發展為人傳人病毒。

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她又提到另一個可能性為「鈎端螺旋菌」，指主要是由於動物的冀便污染到食物等，猴子吃過受污染的食物後，便有機會受傳染。至於園內有何源頭，她坦言「好似COVID咁，唔係好知點開始」，指要等化驗報告出爐才知道。

至於另一猴子大規模死亡的成因，林珮估計是與牠們進食過含除害劑或有毒物質的食物有關，例如朱古力、牛油果等人類食物。她解釋，人與動物的消化系統不同，「有啲嘢人有動物冇， 有啲嘢動物有人冇」，以朱古力為例，她解釋動物的消化系統，無法處理朱古力的毒素。

會否有人餵飼猴子，或故意落毒？林珮認為有可能，指相信若猴子們因中毒死亡，署方會查看閉路視片段。

至於環境因素，例如中暑，林珮稱近幾日天氣不算炎熱，而園方相信亦會確保牠們有足夠水份，認為機會較微。

對於動植物公園關閉哺乳類動物區，並為猴子的籠進行全面清潔和消毒，她認為是正確做法，有此必要。她又指，一般動物公園，都會定期為食物、水質進行抽樣檢查，亦都為園內動物進行健康檢查。