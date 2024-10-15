C朗料明年來港　為期間限定博物館揭幕

葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）據報明年來港，為期間限定「C朗拿度博物館」揭幕。



C朗拿度：Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Okhdood - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - November 24, 2023 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts．（Reuters）

C朗拿度第133次為葡萄牙入球。（Getty Images）

《南華早報》引述消息人士指，主辦單位9月已經與C朗的哥哥Hugo dos Santos Aveiro簽署開辦期間限定「香港C朗拿度博物館」的合約，展覽期為2025年6月至2026年5月。

報道引述消息人士指，對於香港設立亞洲首個C朗博物館並有會來揭幕，C朗表示很興奮。

該博物館將會有足球活動（football activities），並展示C朗的3D影像和相片。參觀者可以買到該博物館獨家商品，包括簽名產品。

C朗博物館的地點未定，但據報最快12月發售門票。主辦方估計將有超過1,200萬遊客到訪。此外，主辦方將於2025年7月和9月舉辦足球相關活動，詳情有待公布。