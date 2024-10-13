歐國聯｜C朗攻入個人第906球延續世界紀錄　葡萄牙3:1挫波蘭

歐洲國家聯賽A組，葡萄牙作客擊敗波蘭，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）亦取得生涯第906個入球，持續刷新紀錄。



葡萄牙在香港時間周日凌晨（13日）作客波蘭，貝拿度施華今仗相當活躍，26分鐘就接應般奴費南迪斯助攻打開紀錄，37分鐘，頻頻在左路進襲的拉菲爾利亞奧殺入禁區勁射卻中遠柱彈出，C朗隨即掩至補中，為葡萄牙領先到2:0。

C朗拿度第133次為葡萄牙入球。（Getty Images）

下半場波蘭由施連斯基扳回一球，未料中堅碧拿歷克攻入自己大門，為葡萄牙鎖定3:1勝局，至今在A組3戰全勝，續居榜首。克羅地亞3戰2勝排第二、波蘭3戰1勝排第3，蘇格蘭則3戰全敗暫列榜尾。

C朗拿度今仗射入個人生涯第906個正式賽事入球，繼續刷新他保持的入球世界紀錄；而他在國家隊也已攻入133球，同樣持續刷新國際賽入球世界紀錄。

馬天尼斯指C朗狀態完美。（Getty Images）

現年39歲的C朗，今仗正選上陣並繼續戴起隊長臂章，他在63分鐘由迪奧高祖達入替，主帥羅拔圖馬天尼斯賽後也有解釋此決定：「管理球員狀態十分重要，畢竟我們要在72小時內踢兩場比賽，祖達入替後的表現很好，好好使用後備球員也是十分重要的。」講到C朗，馬天尼斯讚道：「他現在的狀態完美。」葡萄牙下仗會在香港周三深夜作客榜尾的蘇格蘭。