Coldplay．演唱會經濟｜學者：要把握頭炮一次機會　料創10億產值

英國搖滾樂團Coldplay宣布，明年4月在啟德體育園開三場個唱，商機湧現。有學者估計，今次Coldplay來港，可為本港創造至少數億至十億元內的產值，但認為要搞好演唱會經濟，「最好唔好得一單」。學者又強調，今次作為頭炮，政府及各界一定要做好足夠配合，否則或會影響未來其他國際級歌手來港的意欲，寄語政府做好統籌。



英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

經濟學者李兆波向《香港01》表示，今次Coldplay來港是啟德體育園「頭炮」，一定要辦得妥當，不論是場內音響、舞台設備，還是場外交通、飲食、娛樂等，都要「諗清楚」。否則若有任何閃失，一定會未來其他國際級歌手來港的意欲，甚或影響香港聲譽。

交通配套能否應付存隱憂

李兆波又對啟德體育園一帶的交通配套能否應付有擔憂，以台北大巨蛋為例，指大巨蛋四個角落的出入口都有交通工具可到達，但啟德體育園的位置未必可以做到。

經濟學者李兆波。（鄭子峰攝）

「政府以無場地為由，解釋世界級歌手不來港，今再無借口」

李兆波強調，政府以往以無場地為由，解釋世界級歌手不來港的原因，啟德體育園開幕後，再無借口，認為政府今次有責任籌統好各個事項，確保活動順利進行，「你自稱世界級場館，如果撻唔著，會好肉酸」。

他又認為，政府即使「半賣半送」，亦要想辦法吸引各業界配合今次Coldplay演場會，「好似起新商場，啲發展商都會教人點去、送油券、免一段時間租金，去撻著個場」，寄語政府，切勿重覆郵輪碼頭的覆轍。

估計今次可創造至少數億元產值

至於今次演唱會，能為香港帶來多少經濟效益？李兆波表示，演唱會觀眾通常都是過夜旅客，屬高消費力客群，「你睇下多啦A夢展，啲周邊、Cushion幾百蚊，都排晒隊」，認為今次演唱會可為本港創造至少數億至十億元內產值。

他認為，要搞好演唱會經濟，只得Coldplay絕不足夠，「最好唔好得一單，如果無以為繼，得一兩單，咁就弊」。被問到美國天后Taylor Swift到明年啟德體育園啟用之時，已完成其全球巡迴，還可以邀請甚麼巨星，李兆波認為，可考慮邀請劉德華、張學友，指他們一定可以令體育園「坐爆」，如果想吸引全球華人注意，五月天、周杰倫亦可考慮。

演唱會經濟：高雄Coldplay兩場個唱 吸5.5億新台幣

Coldplay去年11月在高雄連開兩場演唱會，當地政府估計，連同場外聚集觀眾，演唱會場館共湧入超過17萬人。不少港澳、歐美及東南亞旅客亦特意到高雄朝聖，Coldplay在高雄的單一個週末，市區酒店訂房率達9成、商圈夜市業績至少成長3成，保守估計創造約5.5億新台幣（約1.3億港元）的觀光產值。

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Taylor Swift吸金力更高 一人帶動星洲0.2%GDP

美國天后Taylor Swift去年起展開為期兩年全球巡迴個唱，其所到之地都大有進帳，甚至衍生泰勒絲經濟學(Swiftonomics)。

以今年3月新加坡站六場演場會為例，當地整個星期的酒店幾乎全部爆滿，即使索價五萬新加坡元（約三十萬港元）的金沙酒店三晚住宿加演唱會套票，亦已售罄。有分析師估計，Taylor Swift為新加坡帶來了4億新加坡元（約24億港元）的收入，拉高當地首季0.2%的GDP。