施政報告2024｜烈酒稅進口價逾200元部份減九成　庫房年少收2億

【施政報告2024】行政長官李家超今日（10月16日）發表《施政報告》，即日起進口價200元以上的烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，而200元及以下部份，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

消息人士透露，稅價減低並不等同售價必然下降，而現時進口價超過200元的烈酒數量，佔市場15%，料對市民影響不大，但又能推動貴價烈酒交易。現時政府每年烈酒稅收益7億元，預計降稅後，每年少收2億元。



現時香港對烈酒（酒精濃度多於30%的酒類）徵收進口價100%的稅款。李家超表示，為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展。

他續指，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，而200元及以下部份，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

施政報告｜現時酒精濃度達30%或以上烈酒需付100%稅項，餐飲業界尤其是酒吧行業，爭取政府分三年逐步取消，以刺激業務。（梁鵬威攝）

消息人士：200元劃線料對市民影響不大

根據《施政報告》的烈酒稅減稅方案，一支進口價300元的烈酒，即日起降低烈酒稅後，稅款為210元，較現時便宜90元。

消息人士指，稅價減低並不等同售價必然下降，要視乎商家的定價，因此難以預計新措施對零售價格的影響，以及實際經濟效益。參考2008年寬免紅酒稅的經驗，香港的紅酒銷貨值由2007年至2023年升了375%，銷貨量只是上升了33%，消息人士指，代表交易的都是貴價紅酒，是高增值貿易。

施政報告｜現時酒精濃度達30%或以上烈酒需付100%稅項，餐飲業界尤其是酒吧行業，爭取政府分三年逐步取消，以刺激業務。（梁鵬威攝）

至於為何以200元「劃線」，據了解，政府是為平衡三大因素——保障公共收入、推動高增值貿易，以及市民健康。消息人士指，政府明白社會的憂慮，降低烈酒稅並非想提供誘因讓市民飲用更多烈酒。現時進口價超過200元的烈酒數量，佔市場15%，即85%的烈酒維持現有稅率，消息人士料對市民影響不大，但又能推動貴價烈酒交易。

據了解，現時政府每年烈酒稅收益7億元，預計降稅後，每年少收2億元。

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