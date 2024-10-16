施政報告2024｜投資移民准投資5000萬以上物業　計1000萬入總額

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，為了進一步強化香港國際資產及財富管理中心地位，由即日起優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業，只要成交價逾5,000萬元，便可計算入投資總額，上限為1,000萬元。



2024年施政報告繼續沿用綠色封面。（蘇煒然攝）

李家超公布，由即日起優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業。該物業成交價必須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。

此外，由明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，可計入合資格投資金額內。

政府優化「新資本投資者入境計劃」。（資料圖片）

《施政報告》列出，香港有2,700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。我們會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道。

「一帶一路」主權基金合作 —— 爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。

優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

擴大稅務寬減適用範圍 —— 政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。