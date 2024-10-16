施政報告2024｜未提減股票印花稅　爭取短期內實現更多標誌性IPO

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。封面沿用綠色，代表政府政策的延續性和關連性，以及和諧、活力和繁榮。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜進一步優化證券市場

早前證券界爭取減少徵收股票印花稅，包括由現時港股買賣雙邊各收0.1%，改為降至0.05%，而且只收單邊，與A股市場睇齊，如時亦提出收窄買賣價差等。

不過李家超在施政報告中，於「金」一章中提到，優化措施包括開拓海外新資金 —— 落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金配置港股；

爭取企業上市 —— 善用與內地市場「互聯互通」的優勢，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標誌性的公開招股（IPO）；

施政報告2024｜優化上市批核流程

優化上市審批 —— 證券及期貨事務監察委員會（證監會）和港交所將公布進一步優化上市批核流程的具體措施，令上市申請審批時間更有確定性；及

提升市場效率 —— 證監會和港交所會提升市場效率及降低交易成本，包括檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等。

相關措施之中，未有回應減收股票印花稅等訴求。