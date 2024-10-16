施政報告2024｜「高才通」大學名單增13間　首個簽證期限延至三年

行政長官李家超今日（16日）發表施政報告2024，表示將打造國際高端人才集聚高地，包括成立「教育、科技和人才委員會」制定政策推動育才發展，擴大「高才通」計劃大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，並把首個簽證期限由兩年延長至三年等措施。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

成立委員會制定政策推動育才

行政長官李家超今日發表施政報告2024，表示將打造國際高端人才集聚高地，包括成立「教育、科技和人才委員會」，由政務司司長主持，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，擴大銜接連貫，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

「香港高才招聘展覽2024」3月3日舉行。香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍(前左三)、勞工及福利局局長孫玉菡(前左四)及香港人才服務辦公室總監劉鎮漢(前右三)出席開幕儀式。（廖雁雄攝）

擴大「高才通」大學名單 優化多項人才就業計劃

在「搶人才」方面，他表示政府2022年底推出新的輸入人才機制，至今共收到超過38萬宗申請，約16萬名人才攜同家人抵港。他續指，未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人。為了建立優質人才庫配合發展，將革新各項輸入人才機制。

機制包括，更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才；擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年；優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港，新安排將設配額。

此外，在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；及延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年。

特首李家超10月16日到立法會公布施政報告2024。(歐嘉樂攝）

人才辦加強推廣線上平台 擴大合作夥伴網絡

李家超又表示，「人才服務辦公室」（人才辦）除因應人才個人需求提供協助外，會加強推廣線上平台，提供薪酬、稅務、教育及簽證等全方位資訊，擴大合作伙伴網絡，與業界及僱主團體共辦線上線下招聘會，讓僱主與人才進行直接職業配對。人才辦會再舉辦國際人才論壇，並到海外宣傳。