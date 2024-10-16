施政報告2024｜低空經濟四方向發展　擬修例及與內地設低空跨境線

行政長官李家超宣讀2024年施政報告，提及會成立「發展低空經濟工作組」，制訂發展策略和跨部門行動計劃發展低空經濟，並提出四大發展方向，包括修訂相關法規，放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制；及開拓低空飛行應用場景，研無人機配送及測量等。另一方面會將與內地對接，同建設低空跨境航線、出入境及清關安排等。



荃灣各界慶祝回歸委員會於7月1日晚上，在荃灣海濱舉行「無人機匯演賀回歸」，砌出不同圖案。（梁鵬威攝）

低空經濟是指一般於1,000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。

李家超指，建設低空經濟管理系統更帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，以激活低空空域作為新經濟生產要素。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

他表示，政府將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。

李家超提出四方面發展低空經濟，首先是開拓低空飛行應用場景，全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等。

深圳正大力發展低空經濟。（深圳特區報）

其次，他指會修訂相關法規，包括放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制，推動市場加大研發投入，促進技術試驗，發展空中遊覽。

另一方面，李家超稱會與內地對接 ，與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等。

深圳擁有全國首個標準化建設的城市空中交通運營示範中心。（視覺中國）

他又說，會研究部署低空基礎建設，指低空活動長遠發展，須依靠高效智能化和數字化的低空基礎設施系統，以實時管理低空活動網絡，處理複雜管理和安全問題。

工作組會就建設低空活動配套設施，例如起降場和充電站、通訊網絡、航路網絡和管理等方面展開技術研究及規劃，為發展奠定基礎。