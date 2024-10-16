施政報告2024｜東涌變天　機場城市規模擴大逾一倍　三跑年內完成

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，機管局今年內會完成三跑道系統建設，預料機場的處理能力於2035年將增加50%。



此外，政府聯同機管區擴大「機場城市」，即東涌的規模未來會超過一倍。其中便包括興建亞博館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集等。



▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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加強「經珠港飛」直通客運服務

李家超表示，香港是國際航空樞紐，連接全球近200個航點，航空貨運量超過10年全球第一，機管局今年內會完成三跑道系統建設，香港國際機場由2035年起，處理能力將增加50%。

李家超指，政府會大力擴展航空網絡，支持香港國際機場開拓新航點和航班，尤其與「一帶一路」國家民航合作，同時結合珠海機場優勢，加強「經珠港飛」直通客運服務，共同開展國際貨運業務，擴大協同效應。

赤鱲角香港國際機場的第三跑道。（資料圖片／梁鵬威攝）

擴大「機場城市」規模超過一倍 建亞博館二期

李家超又指，政府會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，打造世界領先新地標。

新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。

政府將擴大「機場城市」規模超過一倍，打造世界領先新地標。（資料圖片／梁鵬威攝）

明年底在東莞落成第一期香港國際機場東莞空港中心

李家超續指，機管局正與東莞全力推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達致每年處理100萬公噸貨量。政府會超前部署，開展規劃第二期發展，引入更多高增值物流、跨境電商及快件服務設施。

至於航空轉運貨物豁免許可證安排，會擴展至其他多式聯運模式，以提升競爭力。