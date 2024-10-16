施政報告2024｜住宅按揭借7成　黃光耀：減輕換樓、投資人士首期

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內第三份施政報告。報告指出，將優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，歡迎施政報告放寬住宅物業的按揭條款一律調整至7成，此舉有助推動置業階梯，減輕換樓客及投資客的首期負擔，以相同資金可購入更大單位自住或投資，有助啟動換樓鏈，推動大單位成交。

此外，施政報告優化「新資本投資者入境計劃」，此舉能夠刺激海外人士及專才對豪宅的需求, 並吸引國際投資者重投本港物業市場。集團旗下之豪宅物業如山頂項目及特色單位將受追捧。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（香港01攝）

歡迎推動「啟德智慧綠色集體運輸系統」提早3年落成

黃光耀續指，施政報告全力推動提早3年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，令區內配套全面升級，並將加強啟德郵輪碼頭的宣傳，而集團於區內有多個優質項目，將非常受惠於此重點基建，加上明年第一季啟德體育園將正式開幕，盛事連連，有望發揮「協同效應」，進一步提升區內潛力，集團對此表示歡迎。

配合市場氣氛 繼續積極推售旗下優質項目

整體而言，施政報告房屋新措施將刺激樓市成交，帶動樓市流通性，能夠積極推動香港經濟動力及信心，有助房地產的長遠發展。集團將配合市場氣氛、會繼續積極推售O’East 壓軸鉅作SEASONS系列，穩居「2024年新盤銷量之冠」，亦正在推售已屆現樓的KOKO HILLS第三期及MIAMI QUAY第一期，而灣仔春園街項目及種植道一號有機會最快於第四季推出。 此外，「啟德智慧綠色集體運輸系統」加快落成對啟德PARK PENINSULA發展非常有利，集團將加快DOUBLE COAST第1期的推售部署。