機場三跑｜機管局夥各部門應變演練　模擬客機中跑道引擎起火救援

香港國際機場三跑系統料年底前投入服務，機管局今晨（15日）聯同民航處、消防處、多間醫院及機場業務夥伴等首次在重新配置的中跑道舉行飛機事故及救援演習，模擬一架載有120人的離港客機，在中跑道滑行時突然中止起飛，飛機刹停期間，其主起落架塌下，機身與跑道碰撞後右邊引擎起火。



機管局即時啟動機場緊急應變中心，消防處及警務處等緊急應變部門，迅速抵達事故現場展開滅火及救援、醫療、傷者運送及其他支援行動。



機管局今晨（15日）聯同民航處、消防處、多間醫院及機場業務夥伴等首次在重新配置的中跑道舉行飛機事故及救援演習。

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機管局指，今次共1,000名來自20間機構及政府部門代表參加，其中國泰航空為參與演習的航空公司，並由志願工作人員扮演旅客及受影響旅客的家屬。

演習於凌晨2時開始，模擬一架載有120人的離港客機，在中跑道滑行時突然中止起飛，飛機刹停期間，其主起落架塌下，機身與跑道碰撞後右邊引擎起火。

機管局今晨（15日）聯同民航處、消防處、多間醫院及機場業務夥伴等首次在重新配置的中跑道舉行飛機事故及救援演習。

航空交通管制指揮塔人員立即啟動失事警報，機管局即時啟動機場緊急應變中心，以便不同部門及機構緊密協調及溝通。消防處及警務處等緊急應變部門，迅速抵達事故現場展開滅火及救援、醫療、傷者運送及其他支援行動。

演習亦模擬受傷旅客及機組人員獲救後被送往4間公立醫院；無受傷旅客則被送往機場的旅客接待中心，辦理入境及海關手續後，再送往為演習而在機場設立的親友接待中心。

機管局今晨（15日）聯同民航處、消防處、多間醫院及機場業務夥伴等首次在重新配置的中跑道舉行飛機事故及救援演習。

機管局聯同民航意外調查機構、國泰、消防處及警務處舉行模擬聯合記者會，交代事故詳情及救援行動。逾20名來自本地6間大學的學生參與扮演記者到場採訪，演習於上午6時結束。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，機場一向非常重視安全，今次演習為機管局及機場同業、參與的政府部門及機構提供寶貴機會，測試並熟習在三跑道運作下，於重新配置的中跑道處理飛機事故的緊急程序及應變準備。

機管局今晨（15日）聯同民航處、消防處、多間醫院及機場業務夥伴等首次在重新配置的中跑道舉行飛機事故及救援演習。

機管局今晨（15日）聯同民航處、消防處、多間醫院及機場業務夥伴等首次在重新配置的中跑道舉行飛機事故及救援演習。

機場每年舉行超過100次演習、練習及培訓講座，也為三跑道系統運作，額外增加50次演習，內容涵蓋不同運作事故及緊急應變場面，包括惡劣天氣、系統故障、設備失靈、公共衞生事故及保安事故等。