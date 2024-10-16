施政報告2024｜推熊貓、賽馬及遊艇「無處不旅遊」　開拓中東客源

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，表示要利用好香港豐富和獨特的資源，做到「香港無處不旅遊」。當中便包括推動遊艇旅遊、熊貓旅遊及賽馬旅遊，並要推廣沙頭角文化生態旅遊路線，以及發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線。同時亦開拓中東和東盟旅客客源，例如鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊等。



至於啟德郵輪碼頭方面，文體旅局將在公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》時，一併公布郵輪旅遊發展行動計劃。



▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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利用香港豐富獨特資源打造「無處不旅遊」

李家超公布，以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用好香港豐富和獨特的資源，例如維港、島嶼、鄉郊、文化、美食、生活時尚和歷史建築，結合科技、動漫、演藝和影視文化等優勢，做到「香港無處不旅遊」。

李家超指，文體旅局今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，其中重點涵蓋推動文化、體育、生態及盛事等方向，範疇包括：

．開拓生態旅遊——發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線並完善配套，如印洲塘跳島遊；加快建設「南大嶼生態康樂走廊」；發展前南丫石礦場用地，成為休閒度假和戶外康樂地帶；以及發展尖鼻咀和白泥為生態旅遊節點等；

政府將鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。（資料圖片）

鼓勵的士車隊提供阿拉伯語服務 整合清真食品餐廳名單

．開拓中東和東盟旅客客源——積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊、鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊等。

此外，當局亦整合提供清真食品的餐廳名單、鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，加強人員培訓以接待不同文化背景的旅客；

政府將在在香港仔避風塘擴建部份推動遊艇旅遊。（資料圖片／盧翊銘攝）

推廣沙頭角文化生態旅遊路線

．拓展具特色旅遊產品——在香港仔避風塘擴建部份、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。

當局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品，保安局今年內將提升沙頭角開放計劃的每日旅遊限額至3,000人，並透過人面辨識科技，讓中英街居民及工作者，試行「無感」暢通方式進出中英街，亦會研究應用相關科技，以配合未來開放中英街發展旅遊；

政府將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品。（資料圖片／周令知攝）

文體旅局將公布郵輪旅遊發展行動計劃

．發展盛事旅遊經濟——財政司副司長領導的「盛事統籌協調組」將繼續主動出擊，吸引不同盛事在港舉行，既重質亦重量，拉動零售和酒店業。當局會推動灣仔北會展站上蓋、紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，提供活動場地，打造成新地標；

．鞏固傳統旅遊吸引力——旅發局會制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事，推廣地區美食。文體旅局亦將在公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》時，一併公布郵輪旅遊發展行動計劃，提升啟德郵輪碼頭作為母港及會議展覽和活動場地的功能；

．推動智慧旅遊及提升旅遊業服務質素——旅發局會加強面向本地和外地旅客，發展和推廣更多具香港特色的旅遊項目，並利用人工智能等科技，提供一站式支援和景點推介，並會推出嶄新傑出服務獎勵計劃，深化落實「好客之道」。