施政報告2024｜增建居屋加綠表比例　資助房屋屢抽不中可多一籤號

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表任內第三份《施政報告》，當中提出措施完善置業階梯，其中未來十年中後期興建的公屋與居屋比例，會由現時「七三比」，變為「六四比」。同時鼓勵公屋租戶上居屋，綠白表比例由現時「四六比」調整至「五五比」。

另外，下期綠置居及居屋起，前兩期曾連續申請並向隅的申請者，將多獲一個抽籤號碼。



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李家超今日在《施政報告》提出調整公屋（包括綠置居）和資助出售單位的比例，指房委會正檢視未來十年中後期落成的公營房屋項目，目標把公屋和資助出售單位的比例，由現時「七三比」逐步調整至「六四比」。

同一時間，為加快公屋流轉，房委會將把居屋綠白表比例由現時「四六比」調整至「五五比」，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。同時會收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額。

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至於有市民多次購買居屋向隅，《施政報告》提出，由下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別居屋銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼。