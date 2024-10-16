施政報告2024｜推AI輔助教學先導計劃　25/26學年起50學校試行

行政長官李家超今日（16日）到立法會宣讀新一份《施政報告》，其中提到全面推動學校STEAM教育，會成立「數字教育策略發展督導委員會」，官立學校會率先推行人工智能（AI）輔助教學先導計劃。



施政報告2024｜人工智能輔助教學 增加學習效能

小學常識科即將分拆成科學科及人文科，《報告》提出更新初中科學科課程，以做好中小學階段銜接，藉以強化科學思維，以及培育創新精神。初中科學科會推出人工智能輔助教學先導計劃，增加學習效能。每間參與計劃的學校有會獲得一筆過10萬元津貼，作為人工智能專業培訓課程的經費，於2025/26學年起50間學校試行兩年，官立學校會優先試行，預料於2027/28學年起全面推行。

此外，於2024/25學年會舉行一系列有關「應用人工智能於語文及其他科目的教學」國際高峰會，邀請專家學者分享最新發展，為教師舉辦工作坊，同時拓展與本港、內地或國際創科機構和專上院校的交流和協作，讓教師緊貼創新科技及數字教育的發展，有關資訊科技教育的到校支援服務亦會加強。

施政報告2024｜延長電子學習撥款 幫助有經濟需要學生

報告又提到，教育局會與香港教育城協作，推動學界善用電子工具（包括人工智能），為教師和學生提供學習人工智能和運算思維相關知識技能的網上學習平台，亦會善用校本學生人才庫，發掘及培育更多有潛質的學生，以及參與香港資優教育學苑相關的比賽及培訓。

為了進一步完善學校資訊科技基礎設施，報告提出延長「電子學習撥款計劃」，讓學校可以購買流動電腦供有經濟需要的學生借用，亦會繼續推展「電子學習配套計劃」，開發優質的電子學習配套。

為對接國家「十四五」規劃，配合國家實施「科教興國」戰略及支持香港發展成為國際創新科技中心，將大力推動STEAM教育，強化學生對數理和創新科技的興趣和能力，普及創科學習，裝備學生面對未來的機遇和挑戰。教育局已為全港所有公營中小學包括特殊學校，建立無線網絡校園，方便學生隨時隨地可以使用流動電腦設備進行電子學習。