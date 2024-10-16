施政報告2024｜烈酒稅減9成　林哲玄：減稅影響未如意料般嚴重

新一份施政報告今日（16日）發表，公布即日起進口價200元以上的烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，就降低烈酒稅，醫療界日前已發動聯署反對，有參與聯署的醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（16日）表示，減稅的影響未如意料般嚴重，因有逾八成烈酒在200元以下。不過，他始終認為不減稅是最好的做法，應以市民健康為最大前提。



新一份施政報告今日發表，公布即日起進口價200元以上的烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，而200元及以下部份，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。有消息指，現時進口價超過200元的烈酒數量，佔市場15%，即85%的烈酒維持現有稅率，料對市民影響不大。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

林哲玄：不減稅是最好的做法

施政報告公布前夕，醫療界有超過130名醫療機構或組織、醫護人員團體的負責人，以及個別醫生參與聯署，反對減烈酒稅。有參與聯署的醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，烈酒稅減幅的影響未如意料中嚴重，因為市場有超過八成的烈酒為200元以下都不會減稅。

陳凱欣、林哲玄回應《施政報告》。（何夏怡攝）

不過他強調，最好的做法是不減稅，亦希望政府不要再推可能鼓勵市民飲酒的任何措施，應以市民健康最最大的前提。他又提及，要密切檢視政策推出後，市民飲酒量是否明顯增加，並告誡市民「唔飲最好」。另外，他指調低烈酒稅雖然在施政報告中，是列於貿易範疇的政策，但涉及影響健康的產品，應事前諮詢醫療界。

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