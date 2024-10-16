施政報告2024｜倡的士車隊提供阿拉伯語資訊 消息：非要求司機學
撰文：何瑞芬
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特首李家超今日（16日）公布新一份《施政報告》，包括開拓中東及東盟旅客客源，例如鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，並加強人員培訓等。
不少的士司機或會苦惱是否要學阿拉伯語，但據政府消息人士解釋，並非要司機學習阿拉伯文，只是在車廂內增設有阿拉伯文的資訊告示，例如車費等。
政府今年7月公布5間公司獲批營辦的士車隊，料在一年內陸續開始提供服務。車隊尚未正式落地，李家超即在施政報告中交代「任務」，指希望開拓中東及東盟旅客客源，例如鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。
是否代表車隊司機要去學阿拉伯文？政府消息人士解釋，並非要司機學習阿拉伯文，只是在車廂內增設有阿拉伯文的資訊告示，例如車費等。
機場提供阿拉伯語資訊 鼓勵酒店設禮拜設施
施政報告補充，此舉是希望積極推動社會各界提升相關旅遊配套，除的士車隊外，也會在機場提供阿拉伯語資訊，包括整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，同時加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。
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