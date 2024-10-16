施政報告｜社區藥房直接包藥予院友　加密派藥慢性病人減每次數量

行政長官李家超今（16日）發表任內第三份施政報告，當中一項重點為深化醫療體系改革，重整醫管局、衞生署及基層醫療署三方的權責和分工。



另外針對醫管局、衞生署每次給病人大量藥物，消息人士表示，政府將於2026年第四季推出社區藥房計劃，配合院舍，根據醫管局處方，直接獨立包藥給院友；另實行「複配藥物」，由社區藥房更頻密地派藥，令慢性病人不用到醫院取藥，減少每次取藥量。



▼10月16日 李家超施政報告懶人包▼



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設基層醫療署承接衞生署普通科門診

基層醫療署於7月成立，消息人士指會於2026年立法，賦權基層醫療署設立質素保證及監察機制。消息人士又指，衞生署的普通科門診及專科門診第二、三層服務，將分別轉交基層醫療署及醫管局，以減輕其負擔。衞生署的定位會集中在公眾健康教育。

消息人士表示，衞生署的第二、三層服務，例如複雜的牙科手術，會陸續轉交醫管局。而醫管局除了集中處理危重病、急症，亦主力協助經濟困難者，其中普通科門診會專為弱勢社群提供服務，並加入篩查「三高」。

社區藥房2026第四季推出 直接複配藥物予院友

據了解，社區藥物名冊將於明年第四季制定，而社區藥房計劃則於2026年第四季推出。

現時三層醫療服務比重失衡，根據醫衛局資料，基層醫療公共開支只佔醫療總開支約一成多。消息人士指，社區藥房會配合院舍，根據醫管局處方，直接獨立包藥給院友，期望更精準用藥，避免醫院發錯藥的情況；另實行「複配藥物」，由社區藥房更頻密地派藥，令慢性病人不用到醫院取藥，減少每次取藥量；又設立平台讓院舍向藥劑師諮詢、調整院友的用藥。

設社區藥物名冊 集中採購以壓低價格

社區藥物名冊方面，會配合集中採購，以壓低藥物價格。消息人士指，2025年會試驗集中聯網採購，由醫管局總部與藥廠議價，而非主治醫生，望能減輕部分昂貴自費藥物對小康之家的負擔。

跨專科綜合門診接「穩定舊症」 減公院專科壓力

施政報告亦提及設立跨專科綜合門診，消息人士指，現時醫管局專科門診大部分是穩定舊症，導致新症輪候期長，因此在家庭醫學之上設「中轉站」，以「另一種方式照顧穩定舊症」，以減輕公院專科壓力。

另外，「慢病共治計劃」會由糖尿病及高血壓兩個篩查擴展至「三高」，包括血脂。而癌症篩查則包括乳癌、肺癌及肝癌，當中肝癌會在地區康健中心、由家庭醫生為乙型肝炎病患及其家人篩查。

▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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白內障手術專隊 第二個醫院發展項目涉2700億

消息人士亦指，將為白內障設立「流水作業式」手術專隊，預料由每年2.5萬宗手術提升至3萬宗。

就第二個醫院發展計劃項目，消息人士指涉及2,700億元，將視乎各區人口結構及需要選址，預料能滿足2026至2036年的需求。