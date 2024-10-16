施政報告︱林哲玄與醫療界逾130人聯署　提4理據反對降低烈酒稅

新一份施政報告今日（16日）發表，對於多個政黨及業界建議下調烈酒稅，據悉政府決定採納減稅建議。不過，醫療界發動聯署反對，透過醫療衞生界立法會議員林哲玄所發的新聞稿表示，聯署者不是要求禁止酒類飲品，但反對任何鼓勵市民增加烈酒飲用量的政策，因此清楚表明反對降低烈酒稅。



有政黨及業界建議政府分三年下調烈酒稅至零。（資料圖片）

有超過130名醫療機構或組織、醫護人員團體的負責人，以及個別醫生參與聯署。當中包括香港牙醫學會會長陳超余、香港醫學專科學院主席梁嘉傑、香港護理及助產專科學院院長馮玉娟、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡、香港醫務委員會執照醫生協會會長張漢明、香港控酒聯盟義務秘書程卓端醫生等。

程卓端表明反對減烈酒稅（鄭子峰攝）

沒有安全飲酒量 或致疾病增加壓垮醫療體系

聯署者反對降低烈酒稅主要有四個原因，一是而世衞清楚指出，並沒有安全的酒精飲用量，任何程度的飲用都可危害健康。有科學數據顯示，輕至中度酒精飲用量，足以引致半數與酒精有關的癌病。 醫療界絕對不嫌香港人均飲酒量太低，只希望更低。

二是基於本港狀況，在醫療體系面對人口老化、慢病增加的巨大挑戰下，低烈酒稅或令酒精引致的疾病增加，成為壓垮醫療體系的最後一根稻草。 文中也列出數據，包括本港「人均飲酒量」2008年起呈升勢；2020至22年度人口健康普查發現，8.7%的15歲以上人士有慣常飲酒的習慣；每年有2000至2600人次因與酒精有關的疾病或損傷而住院等。

聯署者指低烈酒稅或令酒精引致的疾病增加，加劇醫療體系負擔。（夏家朗攝/資料圖片）

遺傳非酒精依賴唯一因素 政府7月仍稱加強管控

第三個反對理據是「遺傳並非酒精依賴的唯一原因」，強調構成酒精依賴有多重因素，包括生物性、社會和環境以及心理因素，價格、可及性等因素也十分重要，必須多管齊下，全方位管控。

第四是醫務衞生局今年7月回答議員質詢時，仍強調政府會繼續以風險為本的方式，透過宣傳、教育、 治療和支援服務，以及其他適當措施（例如烈酒酒稅）減低酒精相關危害，以實現2025年或之前「減少酒精相關危害」的目標，以配合2018年推行的《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》。 新聞稿指出，「言猶在耳，今天假如降低烈酒稅，情何以堪？」