施政報告2024｜設國際醫療創新樞紐　改革藥械審批制度

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表施政報告，表示為加快病人獲得先進診療，推動生物醫藥技術新質生產力，政府會以制度創新配合科技創新，發展香港成為國際醫療創新樞紐，包括改革藥械審批制度，加強生物醫藥技術研發轉化。



香港現時也有數間社區藥房。（資料圖片/歐嘉樂攝）

改革藥械審批制度

李家超表示，政府將推動生物醫藥技術新質生產力，以制度創新配合科技創新，建設香港成為國際醫療創新樞紐。

他表示，政府將會改革藥械審批制度，擴展「1+」審批機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，完善評審制度以加快註冊，體現「好藥港用」。此外，亦會落實「香港藥械監管中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，制訂藥械研發支援策略和措施，以及推進規管醫療器械立法準備工作。

10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，展示2024施政報告封面。（蘇煒然攝）

加強生物醫藥技術研發轉化

《施政報告》亦列出，政府會全方位提升香港臨床試驗能力及推動創新生物醫藥成果轉化，包括：港深共同建設「大灣區臨床試驗協作平台」，拓展研發網絡加快臨床試驗；成立「真實世界研究及應用中心」，推動港深合作結合「港澳藥械通」數據，加快新藥在香港、內地和國外審批上市；及支持在香港進行先進生物醫藥技術研發、臨床試驗及應用，吸引全球頂尖創新企業和研發機構落戶香港。