中大｜文研文管兩科合併為公共人文學　院方：作決定後有諮詢學生

中大下學年將開辦3個新課程，其中公共人文學為文化研究、文化管理兩科合併。早前有在讀學生表示並不知情，質疑系方沒有諮詢。中大文學院副教授梁學彬表示，有向所有年級學生收取意見，而最近一次在10月全員大會亦有向全體學生發電郵邀請，超過50名學生及校友參與；副教授鍾珮琦則表示，2023正式成立討論合併的委員會，有所決定後再諮詢學生，強調決定專業。



中大下學年將開辦3個新課程，其中公共人文學為文化研究、文化管理兩科合併。（資料圖片）

新的公共人文學為文化研究及文化管理兩學系合併，學生在入學後再選擇主修，新學科25-26年度開始收生，初步預計有37個學額。課程加入創業元素，中大文學院副教授梁學彬表示，跨學科比起兩個學系分開，更能帶來社會影響，強調21世紀多元，要打破傳統框框。

文學院副教授鍾珮琦表認為「1加1大於2」，很久以前已考慮合併，望能達致更好的資源分配。她指去年正式成立委員會，委員會作決定後，與校友、學生、業界公開進行4次諮詢，強調經專業委員決定，並有與學生討論新課程應如何發展。

梁學彬補充，10月的全員大會有超過50名學生及校友參與，而此前的諮詢則是與學生代表小組進行，形容是慣常做法。他又表示有尋求國際學者的意見，他們兩度參與委員會，強烈建議合併兩個學系。

對於文化研究系由5個學習範圍縮減至4個，他解釋相關科目為3年都沒有開辦，因此取消，稱是根據老師能否繼續任教而調整，並指有新科目加入。

文化研究、文化管理兩科將合併為公共人文學。中大文學院副教授梁學彬及鍾珮琦（左）。（吳綽詩攝）

中大入學及學生資助處處長王家徹稱，大學的質素由第三方面評估，「唔可以自己話自己得、叻」，給予委員會意見的國際學者在相關領域是領導者，強調新學科是「強化版」，並與國際接軌。

中大教育學院副院長（本科課程）沈劍威（左）、中大體育運動科學系助理教授楊懌健（右）。（吳綽詩攝）

人體運動科學與健康研究 與北京體育大學合辦 提供雙學位選擇

中大開辦另一新課程為人體運動科學與健康研究，預計有20個學額，並提供雙學位選擇，與北京體育大學合辦，首尾兩年在中大就讀，第二、三年則在北京就讀。中大體育運動科學系助理教授楊懌健表示，一直有與北京體育大學合作，過去10年亦有學生交流。課程編排上，他指中大首年要讀通識科，而第四年返回中大讀是考慮到畢業論文。

中大教育學院副院長（本科課程）沈劍威稱，北京體育大學直屬於國家體育總局，而非個別省市。他希望雙學位有助學生日後在大灣區工作，可以選擇在內地做體育老師或加入國家級體育機構。

王家徹表示，課程未有預設非本地生及本地生的收生「硬性比例」，要視乎最終反應，並不會令本地學生少了學額。

中大入學及學生資助處處長王家徹（右一）。（吳綽詩攝）

問及學生若回港就業，相關資歷認證能否銜接，中大教育學院副院長（本科課程）沈劍威稱，相信並不困難，因運動治療認證仍發展中。

最後一個新課程為材料科學與工程學，同樣預計有20個學額。