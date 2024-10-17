假學歷｜中大今年招生堵截十宗　過去五年揭一宗懷疑造假　已報警

近年揭發多宗內地學生以假學歷申請入本地大學。香港中文大學今日（17日）公布，5月起翻查近五年所有非本地生的申請個案，發現一宗疑似虛假學歷個案；2024學年招生時，已堵截十宗懷疑造假個案，均已報警。



【假學歷風暴・專頁】

香港中文大學今日（17日）指，今年5月起，翻查近五年所有非本地生的申請個案，發現一宗疑似虛假學歷個案，已交由警方處理。他並指中大於2024招生中，已堵截10宗懷疑造假個案。(資料圖片)

本學年堵截十宗疑似個案 主要來自兩個國家

香港中文大學今舉辦三個新學士學位課程發布會，記者問及校方會否針對近日假學歷風波，採取任何措施。入學及學生資助處處長王家徹教授回應指，自今年5月發生假學歷事件後，中大立即翻查過往五年所有非本地生的入學申請，結果發現一宗懷疑使用虛假文書的個案，目前已交由警方處理。

此外，王家徹指，在2024年的本科入學申請中，共堵截了10宗疑似使用虛假文件的個案。他解釋，個案主要來自兩個國家，個案人士均未入境香港，目前已通報警方。

香港中文大學今日（17日）指，自風波爆發後，已立即翻查近五年所有非本地生的申請個案，發現一單疑似虛假學歷個案，已交由警方處理。（賴卓盈攝）

800非本地新生佔全體25% 從不會與中介合作

為防止假學歷事件出現，王家徹指中大已採取一系列措施，包括增加人手、檢查學歷正本、更改入學系統，以人工智能核查申請個案等。他強調，會就假學歷事件與教育局、教資會及警方保持聯繫，指校方對有關行為零容忍。

王家徹指，過往有「黑中介」向學生索取「驚人」金額，聲稱能保證入讀中大，並假冒中大發出通知書，直至申請人持通知書到中大才發現通知書造假。他表示，為防類似事件發生，中大已採取對策，將會大幅增加造假難度，惟政策內容不便公開。

今年度共有約800位非本地新生入讀中大，約佔全體新生的25%，王家徹強調，中大不會與任何中介合作招生，「我哋以前冇，今日冇，未來亦都唔會有。」呼籲如學生家長有意報讀中大，應直接聯絡中大入學處。

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