公院插錯喉｜盧寵茂指再涉實習醫生　現系統性問題與兩醫學院檢討

繼今年6月，伊利沙伯醫院有病人置換鼻胃喉後，被發現喉管誤插入支氣管內，東區醫院再發生同類插錯胃喉事件。一年發生兩宗同類事件，同涉及實習醫生經手，醫務衞生局局長盧寵茂今早（13日）出席活動後表示，兩宗均涉及實習醫生操作和判斷，認為已非個別事件或個人問題，而是「系統性問題」。



他續指，問題根源或牽涉現時醫學院的臨床培訓，將與本港兩間醫學院檢視其教學臨床培訓，以確保醫科生有足夠實戰經驗，適合成為一個有臨時註冊的實習醫生。



醫務衞生局局長盧寵茂指，插錯胃喉事件接連發生，現有資料均顯示涉及實習醫生，認為已非個別事件或個人問題，而是「系統性問題」。（資料圖片／廖雁雄攝）

公立醫院屢次發生插錯喉事故，醫務衞生局局長盧寵茂指，事件接連發生，且涉及實習醫生在執行臨床步驟時的判斷上出差錯，認為除檢討系統或個別人員，也要檢視當中的過程。

盧寵茂稱不同意一刀切禁實習醫生處理臨床步驟

他表示，留意到坊間有說法希望實習醫生不做臨床步驟，惟他不同意說法，「我唔會同意實習醫生個別出面問題，就一刀切唔好做」。他直指這個並非最徹底的解決方法，又形容「只係將責任推遲咗、推高咗畀上一層」，「如果實習醫生唔能夠好好地喺實習期間去執行（臨床步驟），甚至承擔責任，佢唔可能變成一個有經驗、有能力嘅醫生。」

已指示醫管局本個月內盡快為實習醫生提供培訓

盧寵茂指，要改善過程，除資深醫生會支援實習醫生，也鼓勵實習醫生每當遇到困難或不確定的地方，要主動向其上級諮詢意見。他續指，每年有590名醫科畢業生到公立醫院實習，已指示醫管局本個月內盡快為實習醫生提供培訓，特別是要提升他們處理臨床步驟的能力，希望即時做、即時改善服務質量。

▼2024年10月10日 東區醫院交代76歲男病人插錯喉事件▼



+ 3

▼2024年6月23日 伊利沙伯醫院交代61歲男病人插錯喉事件▼



盧寵茂：問題根源或牽涉現時醫學院臨床培訓

他又表明，發生兩宗插錯胃喉事件，據現時資料均涉及實習醫生，認為已非個別事件或個人問題，而是「系統性問題」。的操作及判斷可能有關，認為：「所以已經變成唔係個別事件，未必係個人問題，而係系統性問題。」

他直指問題根源或牽涉現時醫學院的臨床培訓，未來也會與兩間醫學院檢視其教學臨床培訓，能否讓醫科生有足夠實戰經驗，適合成為一個有臨時註冊的實習醫生。