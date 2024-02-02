狂蜜病｜男子進食尼泊爾寄到香港蜂蜜後30分鐘中毒　梫木毒素引致

衞生署衞生防護中心今日（ 2日）公布一名56歲男子於周三（1月31日）進食蜂蜜約30分鐘後，出現頭暈和嘔吐病徵，同日到瑪麗醫院急症室求醫，並因低血壓及心律下跌需入住該院接受治療，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾寄到香港的自製蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。



衞生防護中心表示，病人情況穩定，已於昨日（2月1日）出院。病人進食的自製蜂蜜，友人由尼泊爾寄到香港，中心醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜，棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

初步調查顯示，個案可能由梫木毒素引致。衞生防護中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉；相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。」