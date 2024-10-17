公院收費檢討｜盧寵茂稱非為增加庫房收入：善用資源縮短輪候時間

醫務衞生局局長盧寵茂今日（17日）在施政報告2024醫療政策記者會指，公立醫院輪流時間長，某程度上跟收費有關係，而公共資源非無止境，強調應該做好針對性補貼，幫助經濟有問題、危重病的人。他表示，常見治療項目收費有可能價格上調，稱已經7年沒有調整，應該作恆常價格檢討，令資源落到經濟困難者。



醫務衞生局長盧寵茂表示，公院服務很可能上調價格。（梁鵬威攝）

盧寵茂重申，檢視收費是為了幫助有困難者，並非簡單加價，不會依據通脹率，目標亦不是想增加庫房收入， 最大的考慮是善用醫療資源，針對性補貼需要幫助的人，達至縮短輪候時間。

就私營醫療機構收費透明度，醫衞局常任秘書長陳松青表示透明度須再提升，2016年已與14間私院實行先導計劃，針對3項措施，包括公布主要項目收費表、就常見治療程序向病人提供服務預算及公布實際帳單收費數據。他指計劃2025上半年與醫療業界諮詢，研究在這基礎上，提出穩妥方案予立法會，並根據《私營醫療機構條例》，作相關立法工作。

醫衞局常任秘書長陳松青表示，正研立法提升私院收費透明度。（梁鵬威攝）

施政報告2024其中一重點為「深化醫療體系改革」，着眼於重整醫管局、衞生署及基層醫療署的職能分工。盧寵茂表示，不同機構應各施其職，繼基層醫療署在7月成立，「係時候將我哋嘅基層醫療服務撥回（該署）」，以致醫管局有空間提供第二、三，甚至第四層「高精尖」服務。他又表示衛生署職責繁重，將相關服務「劃返出來」後，將繼續其監管角色，有更好的定位。

被問到部份服務撥回給醫管局，會否增加其壓力，醫衞局副局長李夏茵指，普通科門診會定位為弱勢社群，集中資源給有需要人士。

醫衞局副局長李夏茵指，普通科門診會定位為弱勢社群。（梁鵬威攝）

醫管局行政總裁高拔陞期望減少轉介及重複覆診。（梁鵬威攝）

公院安全事故檢討提逾30項建議 高拔陞：盡快公布執行細節

醫管局行政總裁高拔陞補充，公院亦要減少並更快地轉介病人，並減少重複覆診，以騰空門診服務給真正有需要人士。公立醫院早前接連發生多宗醫療事故，高拔陞指，公立醫院委員會在10月8日已提交報告，有超過30項建議，會盡快公布執行細節。

盧表示，醫療同事已好努力提供服務，因此要在體系上改革，「佢哋頂唔住呢種制度」。他續稱除了相關部門，整個社會都要改變，包括市民的就醫習慣，「無論大病、小病、慢病，都去大醫院、睇專科，絕對會浪費資源。」