公院收費｜盧寵茂稱檢討非為增庫房收入　研助癌症病人治療費封頂

港府正檢視公營醫療服務收費，醫務衞生局局長盧寵茂在報章訪問稱，收費檢討目的非增加庫房收入，而是善用資源。盧寵茂指，絕大部份巿民按自身判斷選擇醫療服務，故意濫用只佔少數，但急症室「便宜便利」，養成部份人假日不適睇急症習慣，而推動基層醫療正為助巿民選合適服務，「對整個社會成本亦低很多。」

盧寵茂稱，因此省下的資源可撥歸支援重症，他舉例指如癌症等重症，病人須長期治療，在公院可能年花十多萬元，中產亦難負荷，當局正研究有無空間幫助自費藥物病人，亦探討重症治療可否「封頂」，付出一定費用後便毋須再付。



港府正檢視公營醫療服務收費，醫務衞生局局長盧寵茂6月26日在報章訪問稱，收費檢討目的非增加庫房收入，而是善用資源。(資料圖片/盧翊銘攝)

盧寵茂在《香港經濟日報》訪問稱，檢視公營醫療服務收費方向將引入類似保險概念，更好支援重症、急症及弱勢病人，包括研究為治療費用「封頂」，杜絕「因病致貧」情況。盧寵茂稱目前公院有3萬人需使用自費藥物，當中約300名癌症病人所負擔藥費，每年高逾40萬元：「（重症病人）一個月比萬幾元（藥費），即使對中產亦唔容易」，正研究如何支援自費藥物患者。

盧寵茂指，據局方統計有約3%病人在公院使費多於一萬，故未來方向之一是為病人開支「封頂」，今次檢討理念類似保險，希望香港的醫療體系做到「保住你唔會窮」。

盧寵茂在訪問中稱相信絕大部份巿民按自身判斷選擇醫療服務，故意濫用只少數，惟急症室便宜且便利，養成部份人假日不適睇急症習慣。（資料圖片／方家遠攝）

盧寵茂在《星島日報》訪問亦指，收費檢討必是有加有減，目的非增加庫房收入，而是善用資源於醫管局四個服務方向。他在訪問中稱相信絕大部份巿民按自身判斷選擇醫療服務，故意濫用只少數，惟急症室便宜且便利，養成部份人假日不適睇急症習慣。

醫衞局局長盧寵茂指當局正研究有無空間幫助自費藥物病人，亦探討重症治療可否「封頂」，付出一定費用後便毋須再付。（資料圖片/盧翊銘攝）

盧寵茂稱，推動基層醫療正是為助巿民選合適服務，教育做好預防，他形容若這樣的話，整個社會成本亦低很多，而省下的資源，可撥歸支援重症，並指正研究有無空間幫助自費藥物病人，亦探討重症治療可否「封頂」，付出一定治療費用後便毋須再付。