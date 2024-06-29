公院收費｜指增設夜診代價高　盧寵茂反問是否稍有不適就要醫護等

公立醫院正探討是否調整收費，其中一個方向是希望採取「重症減、輕症加」原則，增加對重症病人資助，包括採用共付模式，或為重症患者費用封頂。醫務衞生局局長盧寵茂今再解釋，會考慮市民負擔能力、社會接受程度和將資助集中弱勢社群等幾方面調整急症室收費。



至於會否增設夜診或24小時門診以轉移急症室非緊急病人，他表示，如為方便而要門診有如便利店般運作，「緊有一間喺咗近」，代價將會相當高，「夜晚有少少唔舒服就話即時要有個服務，係咪要個醫護人員坐喺度等你呢？」



急症室。（夏家朗攝）

急症室醫生非為處理輕症 盧寵茂：係咪想急症室變成普通科門診咁？

公立醫院正探討是否調整收費，醫務衞生局局長盧寵茂今（29日）在電台節目《星期六問責》時再解釋，認為價錢是其中一個原因令到市民不去私家醫生或普通科門診而到急症室求診。他續指，急症室設備和人手配置與普通門診不同，每次診症成本約為2400元，加上負責的醫護是急症科的專科，其訓練是應付緊急病人而非輕症，反問市民「係咪想急症室變成普通科門診咁？」

他續指，會考慮市民負擔能力、社會接受程度和將資助集中弱勢社群等幾方面調整急症室收費。盧寵茂強調，無為調整收費後急症室處理的次緊急和非緊急病人比重訂立指標，但認為此是一個過程改變市民觀念，亦不期望落實新收費後，輕症病人會全部轉去私家醫生或普通科門診。

盧寵茂指，設立夜診代價將會相當高。（資料圖片／歐嘉樂攝）

夜診如便利店服務代價高 冀社會理解醫療資源有限

至於重症病人，當局研究加大對嚴重疾病患者支援，包括在治療費用上共付或設封頂機制，他解釋，此是參考坊間的醫療保險，都是保重症不保輕症，希望公營醫療系統亦可體現有關概念，將資源用得其所。

被問到有不少市民是因為在假期或是夜晚未能找到家庭醫生才轉去急症室求診，會否設立夜診或24小時門診以轉移急症室非緊急病人，盧寵茂表示，如為方便而要門診有如便利店般運作「緊有一間喺咗近」，代價將會相當高，「夜晚有少少唔舒服就話即時要有個服務，係咪要個醫護人員坐喺度等你呢？」他表示，希望社會理解醫療資源有限，需要同時考慮成本和人手問題。

醫務衞生局責成醫管局，檢視近期發生多宗公立醫院醫療事故。（資料圖片）

公院多宗醫療事故 醫管局已構思檢討委員會人員

此外，醫務衞生局上周五責成醫管局，檢視近期發生多宗公立醫院醫療事故。盧寵茂指，醫管局已構思檢討委員會人選，成員來自醫療制度和管理專家，亦會有非醫療人員，例如病人組織以至設備管理人員，當局會在尋求委員同意，並考慮委員會職能和定位，預計毋須太長時間就會公布決定。

對於東區醫院有病人獲處方425日精神科藥物。盧寵茂指，為病人處方長時間藥物，尤其是精神科藥物，情況不理想，將造成藥物安全問題和資源浪費，事件反映公營醫療系統有很多值得檢討之處，開藥制度和收費方面亦有問題，將循各方面研究改善之處。