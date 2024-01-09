公院收費調整｜研急症室非緊急要加費　醫生：你叫盧寵茂過嚟做

特首李家超今早（9日）回應擬調整公立醫院急症室收費時指出，很多未必有需要的人士都使用急症室服務，正檢討服務適用最急切人士。據了解，政府正探討調整公院收費，當中多項服務如急症室、住院、藥物等亦考慮加價，在急症室服務方面，其中一個討論的方向針對半緊急及非緊急（第四及第五級）的急症服務；至於經救護車入急症室是否可免收費或減費，也在研究之列。



急症室醫生李福基表示，「分級加價執行上並不可行，變相令前線成為磨心，「如果係咁樣加，我唔做㗎喇，你叫盧局長（醫務衞生局局長盧寵茂）自己過嚟做啦！」他解釋，現時分流站護士已經常被病人批評，如按分流類別加價，相信矛盾會更加大。另一不願具名急症室醫生亦指，難以界定何為濫用急症室服務，加上有些市民並非自己想看急症，而是因為沒有選擇，如公眾假期前後、普通科門診經常額滿等。



現時急症室分流制度為5級，第一類危殆及第二類危急均會被即時救治，而第三類緊急個案也會快速醫治；至於第四類次緊急及第五類非緊急，則一般要等候數小時至十數小時才有得看醫生。不論哪個級別，都一律收費180元。

據了解，當局認為急症室服務應適用最急切人士，因此研究方向之一是調高次緊急及非緊急病人的診費，相信會有效減少求醫人數，就如2017年由100元加至180元時，立杆見影。至於召救護車入院病人，可否直接減免費用，當局也有考慮，但需顧及會否導致濫召救護車。

林哲玄：加價至$300可接受 須確保市民有選擇

本為醫生的立法會議員林哲玄認為，歡迎調整公立醫院急症室的公共服務收費，認為加價至300元亦是可接受水平，因現時家庭醫生診所價錢亦為320元左右。他認為，加價沒有問題，惟一定要確保市民有選擇，如要開設足夠的夜診診所予市民選擇，「加價無問題，但要有選擇先得。」

他認為，院加價不會令到私人診所隨之加價，加上現時已有不少計劃如慢病共治計劃及醫療券等，故相信私人診所的收費非市民不可接受。

林哲玄又指，加價的方法有很多種，自己亦曾與急症室醫生談過，有醫生反映現時會按病人要求做一些沒有醫療需要的檢查，如為跌例的病人照腦掃描等，認為醫管局應設立指引，如未達指引要求的病人要求進行相關檢查，則會以共同負擔的形式收費。

林哲玄認為加價至300元亦是可接受水平，因現時家庭醫生診所價錢亦為320元左右（資料圖片）。

急症室醫生：執行上不可行，令前線成為磨心

至於有指急症室疑按分流類別加價，急症室醫生李福基則表示，執行上並不可行，變相令前線成為磨心，「如果係咁樣加，我唔做㗎喇，你叫盧局長自己過嚟做啦！」他解釋，現時分流站護士已經常被病人批評，如按分流類別加價，相信矛盾會更加大。

他又指，事實上有不少到公院求診的市民為基層，如綜援等人士，早已獲豁免收費，故加價根本不可改變其求診習慣。他反建議取消現時公務員可免費使用醫管局服務的計劃，要求他們購買自願保險計劃，轉而使用私人服務。

另一急症室醫生亦指，2017年急症室加價後確實少了一成的求診者惟「好快就打回原型」。他指難以界定何為濫用急症室服務，市民如界定到自己不用看急症，「咁佢自己已係專業人士」，質疑急症室加價是以打擊濫用為名增加庫房收入為實。他認為，有些市民並非自己想看急症，而是因為沒有選擇，如公眾假期前後、普通科門診經常額滿等，倡先解決此些問題。

陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣：或致長者延誤就醫 發生重大醫療事故

曾任前食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣亦同樣指，市民難以分到自己是否濫用急症室服務，「好似我有小朋友，佢燒到100幾度夜晚，對我嚟講係好急」，加上現時正存於流感及新冠肺炎的高峰期，如果加價至阻嚇性價錢，可能會出現長者因不想花錢而決定延誤就醫，從而發生不少重大醫療事故。

她重申「病係無得選擇」，不認同180元對比起其他私營醫療收費是有極大差距，反建議可以如認為市民無需使用急症，可以轉介其到門診看症。至於住院病床及藥物等亦考慮加價，她則認為需要看數據分析後才可評論，但如加價應考慮相關費用可以索賠自願醫保。