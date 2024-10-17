大熊貓｜四大「貓模」行Catwalk 安安、可可零距離大頭影片曝光
撰文：韋景全
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貓步睇得多，大熊貓行貓步又有無睇過？中央送贈香港的大熊貓安安和可可抵港三周，海洋公園今日（17日）再在社交專頁發放安安和可可的最新影片，同場加映園中另外兩隻大熊貓盈盈與樂樂的片段。4隻大熊貓為大家表演真正的「貓」步（Catwalk），形態和步姿大不同，當中安安和可可仿如親親鏡頭般，零距離大貓頭塞爆鏡，有趣又萌爆。四大「貓模」行Catwalk，下文有片。
海洋公園pandahk_official IG專頁以「貓」界的秘密形容4隻大熊貓安安、可可、盈盈與樂樂為大家表演真正「貓」步的帖文，不少「貓」迷看罷也大讚，有人問：「幾時有5號同埋6號catwalk 呢？」相信所指的就是盈盈和樂樂的龍鳳胎寶寶。
四大「貓模」行Catwalk短片吸了逾5700個點讚，有人問海洋公園可否教教大家如何分辨4位models，也有人讚已為人母的盈盈修身好：「盈盈正面真係好靚女」、「盈盈產後keep得好好，好精神又靚女」。
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