紫金山—阿特拉斯彗星｜市民周二晚追星驚見UFO　可觀天文館揭真身

數萬年一遇的「紫金山—阿特拉斯彗星」（Comet Tsuchinshan-ATLAS，彗星編號C/2023 A3）近日「降臨」地球，在本周初香港肉眼便可看見，瞬即引發大批市民「追星」。在周二（15日）有份仰望天空尋找彗星的市民之中，不少人拍到有另一「天體」發過，但與彗星不同，紛紛以為是UFO（不明飛行物體），莫非有外星人伴隨彗星來到地？



嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館日前發文稱，翻看全天影像及分析軌跡後，再從「UFO」外觀及軌道判斷，相信是山西太原衛星發射中心發射的長征六號甲運載火箭。



10月15日，市民在荃灣西上空拍到有不明飛行物體劃破長空的一幕。（讀者提供）

追星市民拍攝到一束光在夜空飛過

「紫金山—阿特拉斯彗星」近月回歸太陽系一遊，引起地球人一片追星潮。由10月初開始，世界各地都有天文愛好者拍攝該顆彗星。

由上周末開始，該彗星開始在傍晚日落後可用肉眼看到，本周二在荃灣西、馬灣及南區海怡半島等地，都有不少市民「舉機」朝向西面夜空，觀看這顆與太陽系同齡的彗星，不少人拿着長鏡相機拍攝，在數秒曝光下，雪白色的彗尾更清晰可見。

10月15日，市民在荃灣西上空拍到有不明飛行物體劃破長空的一幕。（讀者提供）

周二晚有不少市民更拍到一束光在夜空飛過，當中有人以為就是紫金山—阿特拉斯彗星，也有人指是飛機，也有人認為是UFO，伴隨幾萬年一遇的彗星而來，這個不明飛行物體瞬即引起討論。

根據目擊者及台北天文台館金門星空直播顯示，該UFO飛過時少於5分鐘。

山西太原衛星發射中心於10月15日、即彗星降臨當晚，晚上7時6分左右，利用長征六號甲運截火箭，酬載千帆極軌02組衛星升空。（央視新聞）

可觀天文館：UFO實為長征六號甲運載火箭

荃灣嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館日前在Facebook發文，終於解開這個疑團。天文館稱翻看其全天影像後，可以看到該飛行物體由西北方飛向西南方，從其外觀及軌道判斷，它應爲在山西太原衛星發射中心發射的長征六號甲運載火箭，載着千帆極軌02組衛星向南飛。

10月15日，市民在荃灣西上空拍到有不明飛行物體劃破長空的一幕。（讀者提供）

可觀天文館又說，這個酬載衛星向南飛的火箭，經過香港西面天空，恰巧當時沒有雲遮擋夜空，便讓市民看到了火箭升空的奇景。市民看彗星時意外看到火箭升空，造就了讓天文迷瘋狂的奇幻晚上。

翻查資料，山西太原衛星發射中心於10月15日、即彗星掠過香港夜空當晚7時06分左右，利用長征六號甲運截火箭，酬載千帆極軌02組衛星升空，衞星順利分離進入預定軌道，任務順利圓滿，也是長征系統運載火箭第539次飛行。

▼10月15日 紫金山-阿特拉斯彗星洗版▼



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▼10月13及14日 紫金山-阿特拉斯彗星洗版▼

