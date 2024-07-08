智方便｜周四推出新版本　用NPC手機拍身份證可升級「智方便＋」

資科辦今日（8日）公布，「智方便」將於本周四（11日）推出流動應用程式新版本，市民可使用支援近場通訊（NFC）技術的流動電話更新至新版本，以讀取新一代智能身份證晶片內的卡面資料，自行透過「智方便」流動應用程式則可登記或升級「智方便＋」，省卻親身到自助登記站或服務櫃位的需要。



此外，新登記流程亦簡化只需拍攝身份證一次，無須多角度拍攝。



獲邀升級「智方便＋」的用戶可登入新版本「智方便」流動應用程式，並按「一按升級智方便＋」鍵直接升級「智方便＋」。（政府新聞處）

為進一步便利市民登記及升級具備數碼簽署功能的「智方便＋」，「智方便」流動應用程式將周四推出新功能簡化登記流程。

市民可拍攝新智能身份證正面一次及把身份證緊貼流動電話的NFC天線位置，再透過容貌辨識核對身份，可自行透過「智方便」流動應用程式輕鬆登記或升級「智方便＋」，省卻親身到自助登記站或服務櫃位的需要。此外，新登記「智方便」流程亦簡化只需拍攝身份證一次，無須多角度拍攝。

市民可登入「智方便」流動應用程式，透過網上服務版面了解自己是否屬「智方便」（左）或「智方便＋」用戶（右）。（政府新聞處）

未登記「智方便」的市民可下載使用新版本「智方便」流動應用程式直接登記為「智方便＋」的用戶。同時，為方便現時已登記「智方便」的用戶自行升級「智方便＋」，資科辦亦會透過新版本「智方便」流動應用程式陸續向相關用戶推送「一按升級智方便＋」的邀請。

資科辦發言人強調，按現行法例規定及保安系統設計，智能身份證晶片內的資料只容許政府授權的「智方便」系統經市民以「智方便」流動應用程式讀取，可讀取的資料亦僅限於卡面資料，而全程採用多重資料核對和保安加密技術，安全穩妥及準確地核對登記者的身份，簡化用戶登記程序。

發言人補充，「一按升級智方便＋」的邀請或推送通知只會經『智方便』系統發出，整個登記或升級「智方便＋」的流程亦只會透過「智方便」流動應用程式進行。市民要小心騙徒藉協助登記或升級「智方便＋」名義發出的電話、短訊、電郵等，切勿向不明身份人士提供個人資料，或從短訊、電郵直接點擊不明來歷的網站連結。」