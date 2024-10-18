兩款治抑鬱症藥含可能令人患癌雜質　14批次回收　曾供應衞署診所

衞生署今日（18日）同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司採取預防措施，從市面回收兩款產品共14個批次，因為相關產品含有雜質。衞生署指，接獲顯榮行通知，受影響批次的Apo-amitriptyline藥片含有高於或可能高於可接受水平的可能令人類患癌的物質N－亞硝基去甲替林（NNORT），該些藥物的海外製造商正回收上述批次產品。

衞生署指，上述產品含阿米替林，是用於治療抑鬱症的處方藥物，受影響批次產品曾供應予衞生署診所、藥房、私家醫生和私家醫院及出口至澳門。



衞生署10月18日同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司採取預防措施，從市面回收兩款產品共14個批次，因為相關產品含有雜質。圖示有關Apo-Amitriptyline 25毫克藥片。

衞生署10月18日同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司採取預防措施，從市面回收兩款產品共14個批次，因為相關產品含有雜質。圖示有關Apo-Amitriptyline 10毫克藥片。

衞生署表示，接獲顯榮行通知，由於受影響批次的Apo-amitriptyline藥片含有高於或可能高於可接受水平的雜質N－亞硝基去甲替林（NNORT），該些藥物的海外製造商正回收上述批次產品。基於實驗室測試結果， NNORT被列為可能令人類患癌的物質。

衞生署同意回收產品名為Apo-Amitriptyline

14個Apo-Amitriptyline批次資料

名稱/香港註冊編號/批次編號

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/RN6384

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/RR0266

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/RV1644

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/RW8597

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/TA6008

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/TF8585

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/TF8587

．Apo-Amitriptyline 10毫克藥片/HK-09273/TF8589

．Apo-Amitriptyline 25毫克藥片/HK-09274/RM8130

．Apo-Amitriptyline 25毫克藥片/HK-09274/RR0781

．Apo-Amitriptyline 25毫克藥片/HK-09274/RV1656

．Apo-Amitriptyline 25毫克藥片/HK-09274/RW8691

．Apo-Amitriptyline 25毫克藥片/HK-09274/TA6062

．Apo-Amitriptyline 25毫克藥片/HK-09274/TF8602



顯榮行熱線電話2541 5731

衞生署指，根據顯榮行的資料，上述受影響批次產品曾進口香港，受影響批次產品曾供應予衞生署診所、藥房、私家醫生和私家醫院及出口至澳門。顯榮行已設立熱線電話2541 5731解答相關查詢。

衞生署籲盡早向醫護諮詢意見：正服用上述產品病人不應自行停藥

衞生署發言人說，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收，而正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。