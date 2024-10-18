哈囉威香港｜太空館變大南瓜　菠蘿包現外牆　市民歎萬聖節早到了

由旅發局主辦的「哈囉威香港」今（18日）起一連兩周舉行，其中太空館外牆將上演光雕匯演，投射出巨型南瓜、菠蘿包、煙花等圖案。有小朋友感到興奮，形容表演「好好睇，好精彩！」有市民感到，今年萬聖節比往年提早宣傳，有助吸引人流，但期望政府能舉辦不同類型活動，不只是燈光表演。



3D光雕匯演由10月18日至31日，每晚8時15分至10時30分期間於香港太空館南面外牆亮相。（夏家朗攝）

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3D光雕匯演由今日至本月31日，每晚8時15分至10時30分期間於香港太空館南面外牆亮相（面向香港藝術館位置），投射出巨型南瓜、菠蘿包、煙花等圖案。

今晚約8時，過百名市民在太空館外看燈光表演，其間多名表演者身穿萬聖節服飾現身跳舞，與市民互動。

10月18日晚上約8時，過百名市民在太空館外看燈光表演，其間多名表演者身穿萬聖節服飾，與市民互動。（夏家朗攝）

陳小姐和林小姐稱，今日途經太空館才知道有表演，又認為活動頗吸引，能吸引人流。她們認為，今年萬聖節比以往提早宣傳，又指往年大型活動都在萬聖節一星期前才宣傳。不過，她們期望政府能舉辦不同類型活動，而不只是燈光表演。

母女最愛魔女食茄汁 小朋友穿斗篷到場

王小朋友與媽媽來到太空館外，形容表演「好好睇，好精彩！最鐘意魔女食茄汁！」她指將會到公園慶祝萬聖節，與其他人交換糖果。

楊太的兒子穿着深色斗篷到場，楊稱透過網上知道太空館外有燈光表演，又形容表演「幾靚」。她又指，今年萬聖節氣氛比去年濃烈，「今年好多活動，好多人表演」，又希望政府能舉辦更多類似活動，「可以同小朋友一齊玩。」

王小朋友形容表演「好好睇，好精彩！」（夏家朗攝）

除此以外，旅發局亦舉辦一系列萬聖節活動。主辦方將在中環舉行「香港美酒佳餚巡禮」，其中「週末鬼馬派對」將於10月26及27日（周六及周日）舉行，市民屆時可「變裝」，每日首300名以萬聖節主題造型入場的人士，只要於詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張「品味券」。

旅發局今年特設「哈囉威香港」發光主題電車，南瓜，穿梭港島大街小巷；「南瓜雪糕車」亦會在今日、明日和下周五、六（18、19、25、26 日）晚上限定出現在銅鑼灣、尖沙咀及旺角。

萬聖節當晚，旅發局將會在中環向市民及旅客免費派發雪糕，亦會在港島舉行派對電車巡遊表演。