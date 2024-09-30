萬聖節｜海洋公園哈囉喂開始　韓國OPPA吸血鬼Show肌吸嘩鬼入場

10月31日是萬聖節，一眾嘩鬼提早出動。「海洋公園哈囉喂全園祭2024」將由今日（9月30日）起至11月3日舉辦。今年以九龍城寨和香港鬼故為主題的鬼屋，不過不少人的焦點落在一班韓國OPPA鬼，他們化身肌肉鬼，園方預告他們會與入場人士有「更親密的接觸」。海洋公園行政總裁黃嗣輝期望入場人次再創新高。



「海洋公園哈囉喂全園祭2024」將由即日起至11月3日舉辦，今年邀得韓國肌肉猛男團體演出。（盧翊銘攝）

海洋公園CEO：邀韓國OPPA因年輕人喜愛韓國文化

今年哈囉喂一大看點為韓國肌肉猛男團體。他們將化身吸血鬼，演出「魔間狂野OPPA Show」，以健碩身型勁舞連場。海洋公園方面更揚言韓國肌肉猛男們會與觀眾有「更親密的接觸」。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，邀請韓國肌肉猛男是因為留意到時下年輕人喜愛韓國文化，盼能吸引他們。

重現九龍城寨嚇人 有六大驚嚇鬼屋

整個活動則以九龍城寨和香港鬼故為主題，將設「城寨詭域」、「囚．逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」和「724禁地」六大驚嚇鬼屋。當中「城寨詭域」以九龍城寨為主題，將黑暗的橫街窄巷、鐵皮屋、小食檔及賭檔等場景一一重現。

哈囉喂期間，海洋公園全日票價為成人428元 ，小童239元。

要體驗鬼屋則需加購景點門票組合，票價為280元（10月18至20日、25至27日及31日）或238元（10月11至13日及11月1至3日）；若於後述時段入場，成人總共需要666元，比去年的668還便宜2元。