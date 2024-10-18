萬聖節｜即日起太空館每晚3D光雕匯演　10.31中環碼頭免費派雪糕

萬聖節將至，旅發局舉辦一系列「哈囉威香港」活動。其中尖沙咀太空館由今晚（18日）至10月31日，將舉行3D光雕匯演，5款富有香港特色的可愛幽靈會現身外牆，並將在即將舉行的美酒佳餚巡禮大派換領券。而旅發局將在萬聖節（31日）晚上於中環碼頭免費派發雪糕，同時亦在港島舉行派對電車巡遊表演。

此外，旅發局並已推出香港深宵美食狂熱攻略及超值美食優惠名單，包括在指定日子晚上8時半後入座，能以優惠價9.9元享用羊腩煲。



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體驗一︰即日起至10.31太空館每晚3D光雕匯演

「哈囉威香港」3D光雕匯演由即日起至10月31日，每晚8時15分至10時30分期間，於香港太空館面向香港藝術館位置，即南面外牆亮相。

屆時在節拍明快的音樂下，巨型「吃貨」南瓜率先出場，帶同港式點心歡迎市民及旅客參與晚間光影派對；帥酷DJ幽靈炒熱現場氣氛；熱情好客菠蘿包也邀請觀眾一同打卡；「夜鬼」銀河小子則領航香港電車探索宇宙奧秘；最後派對常客蝙蝠先生與觀眾舉杯慶祝萬聖節。

體驗二︰美酒佳餚巡禮大派換領券

香港美酒佳餚巡禮亦在本月26日至27日，即萬聖節前的周末，在中環海濱舉行，大玩周末鬼馬派對。每日首300名以萬聖節主題造型入場者，只要在詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張「品味券」，即可在場內任何攤位換取酒類及美食。

直至晚上6時後，現場更有打扮成嘩鬼的演藝人員驚喜現身，邀請市民及旅客互動玩小遊戲，只要成功完成遊戲，便有機會可獲得兩張「品味券」，甚或神秘禮品。

旅發局將在萬聖節（31日）晚上於中環免費派發雪糕，同時港島亦舉行派對電車巡遊表演。（旅發局圖片）

體驗三︰發光主題電車穿梭港島 南瓜雪糕車10.31免費派雪糕

旅發局特設「哈囉威香港」的發光主題電車，已換上應節新裝，穿梭港島大街小巷為萬聖節助興。至於「南瓜雪糕車」亦會在期間限定出現在銅鑼灣、尖沙咀及旺角，日期為本周五及六晚、下周五及六晚（18至19日﹑25至26日）。

此外，旅發局將在萬聖節（31日）晚上7時至10時正，在中環8號碼頭向市民及旅客免費派發雪糕，亦會在同晚6時至10時正，在港島舉行派對電車巡遊表演。

體驗四︰推「夜貓」美食優惠名單 羊腩煲售$9.9

旅發局提醒，市民及旅客飢腸轆轆時，不必怕找不到美食。旅發局已推出香港深宵美食狂熱攻略及超值美食優惠名單。（按此）

例如在指定日子晚上8時半後入座，能以優惠價9.9元享用羊腩煲；或指定日子漢堡或酸種薄餅買一送一優惠；而酒店10月份午餐和晚餐自助餐享七五折優惠等。