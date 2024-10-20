走塑適應期10.21結束丨環保餐具商：鋸扒斷叉無挫生意反助推廣

第一階段管制即棄塑膠，半年適應期明天（21日）完結，星期二（22日）起不准再銷售發泡膠餐具、膠餐具和膠飲管，堂食或外賣亦不准使用。

環保署約半年前，邀請多間綠色餐具供應商示範，鋸扒時連斷兩支竹叉。有份出席的供應商負責人一度擔心事件影響市民對環保餐具的信心，不過事件令商界明白要為不同的菜式選擇適合的餐具，變相有助宣傳及推廣。



環保餐具供應商負責人葉柏麟說餐廳現時較着重餐具能否配合菜式。（黃浩謙攝）

環保餐具供應商負責人葉柏麟說，半年適應期於4月底剛開始時，訂單數量明顯增多，隨後半年未見太大升幅。起初餐廳較在意價錢，會選擇最便宜的環保餐具，但使用一段日子後，發現餐具的功能不配合菜式。餐廳於是向葉柏麟提供菜單，尋找最合適的餐具。他舉例紙漿製造的紙碗，盛載熱湯一段時間後會變軟，所以要採用單層或雙層塗層的紙碗。

過去半年訂單較以往多，加上生產線漸趨穩定，葉柏麟說環保餐具批發價下跌約一成，不過每個餐具只是便宜了一至兩毫子，消費者未必感受得到。亦有餐廳向他反映，原本預計每月派發約一萬套外賣餐具，最終只使用了三、四千套，反映部分食客已習慣自備餐具。

紙碗需要防水塗層，盛載湯水會更耐用。（黃浩謙攝）

環保署示範甩轆 造就契機解說更多

環保署4月25日，即首階段管制即棄塑膠適應期開始後召開記者會，邀請多間綠色餐具供應商示範使用替代餐具，葉柏麟是受邀商戶之一。會上有同行示範鋸扒時，連續斷掉兩支拼接竹叉，事後引起大批網民熱議。

▼4月25日環保署記者會 示範鋸扒時斷叉▼



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葉柏麟坦言一度擔心記者會打擊市民的信心，但後來發現因禍得福，「當市民大眾笑緊個記者會嘅時候，反而商界會見到背後真正嘅原因，餐廳就知道要揀適合嘅餐具」。他形容是一個「不錯的契機」，餐廳之後訂貨時會更清楚交代餐具是用於哪些菜式。

葉柏麟近月供應竹叉和竹刀給連鎖扒房，他說較木製的餐具堅韌，正常使用及鋸扒不會折斷，並沒有收到投訴，但木和竹始終是植物纖維，質料不能與不鏽鋼媲美，他笑稱「就算膠都會切斷啦」。

研發及改良環保餐具 準備迎接第二階段管制

葉柏麟近月收集用家意見後，多次改良環保餐具。例如以往有兩款紙匙羹，一款較直，用來吃飯，另一款弧度較大，用於喝湯。現在更改成接近45度角的設計，一羹兩用，吃飯喝湯也可。油塘有工業食堂正在使用，隨飯盒派給附近的地盤工人，至今反應正面。

葉柏麟近月改良和研發餐具。（黃浩謙攝）

10月21日首階段管制適應期結束後，發泡膠盒、飲管、攪拌棒、塑膠叉、刀和匙不准銷售、堂食或外賣。到第二階段管制，塑膠餐盒、膠杯和蓋亦不准外賣。雖然政府尚未公布第二階段實施日期，葉柏麟說近日已收到不少餐廳查詢有何替代品。公司已經準備符合環保署要求的紙碗、紙杯、紙杯蓋等，裏面有防水塗層，外層亦有防燙手設計。

不過無論設計改良多少次，葉柏麟說環保餐具濕水或接觸食物一段時間後都會變軟，甚至無法使用，但正常用餐時間內使用就沒有問題。曾經有客戶查詢盛了湯水的紙碗能否擺過夜，或者放入焗爐。葉柏麟說並不可以，要儲存或烹煮食物，應使可重用的餐具。

即使我係環保餐具供應商，我都係建議大家用番可重用嘅餐具，用少啲一次性產品。 環保餐具供應商負責人葉柏麟