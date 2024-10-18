垃圾徵費｜指定袋合約「不可降解」政府叫停無賠償　環團批不平等

政府5月底宣布暫緩實施垃圾徵費後，有指定袋供應商表示仍接到環保署訂單，生產少量指定袋。綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒難以理解政府仍有存貨，為何續下訂單。他認為政府一直「實牙實齒」說垃圾徵費勢在必行，供應商預早購入原材料無可厚非，但減產未有賠償屬「不平等條約」。他建議政府利用餘下原料造袋，在院舍及非牟利機構繼續試行垃圾徵費。

立法會議員田北辰則認為，政府一直不表態是否重啟垃圾徵費，繼續造袋是「多餘」和「絕對浪費公帑」。若然確定將來重啟，政府可以與銀行商討借錢給供應商，緩解現時資金流問題。原材料亦可保留，用於製造新一批指定袋。



垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

劉祉鋒：供應商被翹起一鑊 應續造袋試行計劃

綠惜地球總幹事劉祉鋒說供應商預早準備原材料無可厚非。（資料圖片 / 李澤彤攝）

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒說，政府5月27日宣布暫緩垃圾費，當時有1億7千萬個指定袋存貨，「我好難理解有存貨下，繼續生產做乜」。他形容環境及生態局、環保署等官員曾多次「實牙實齒」、「斬釘截鐵」說會推出垃圾徵費，而且預計是長期實行，供應商預備廠房、人手、機器及塑膠原材料等是「無可厚非」。

當然係畀政府翹起咗一鑊…… 呢個係一個政府，佢唔會執笠㗎嘛。大家都諗住好穩陣，計咗條數，長期有工開。咁樣真係意料之外、大失預算。 綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒

根據供應商說法，合約沒有列明政府要就減產或停產賠償，劉祉鋒形容這是「單方面不平等條約」。他說如果跟商業機構合作，對方有權突然減慢或剎停生產卻沒有賠償，供應商「生意好難做」。

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

劉祉鋒認為政府只是說暫緩垃圾徵費計劃，而非永久放棄，代表仍有機會調校細節後重推。他建議政府指示供應商，利用餘下的原材料繼續生產指定袋，送給財政困難的非牟利機構、老人或殘疾院舍等，繼續試行垃圾徵費。環保署從中汲取經驗後，在未來一兩年公布垃圾徵費的新執行方案。

田北辰：講咗重啟都唔係呢隻袋 仲整嚟做乜？

田北辰認為政府應表態會否重推垃圾徵費。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

立法會議員田北辰說，合約沒有列明而供應商自行率先訂購原材料，任何風險或損失應由供應商自行承擔，「人地都未落單，你訂料做咩呢？最弊政府冇叫你訂原材料，所以政府係唔需要揹飛」。

環保署早前表示即使日後實施垃圾徵費，會採用優化的指定袋，現時的設計不再適用。田北辰不明白為何環保署仍下訂單，「仲整呢啲袋做乜？你已經講咗將來重啟都唔係呢隻袋，你又冇時間表俾人。」

田北辰：望政府表態會否重啟垃圾徵費

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一直支持實施垃圾徵費的田北辰，認為解決供應商困境的關鍵，是政府表態垃圾徵費會否重啟、時間表為何。如果確認重啟，供應商可以保留餘下原材料，日後再生產指定袋，「咁好過倒咗入鹹水海」。至於現時因預支材料費、政府訂單減少而導致現金流問題，田北辰則建議環保署與銀行協調，貸款給供應商解燃眉之急。