走塑適應期10.21結束丨餐具批發商賣剩19萬支膠飲管：垃圾站見

第一階段管制即棄塑膠，半年適應期明天（21日）完結，星期二（22日）起不准再銷售發泡膠餐具、膠餐具和膠飲管，堂食或外賣亦不准使用。

有餐具批發商原本打算利用半年適應期清貨，但收到餐廳投訴環保餐具「全部都係垃圾」，結果重新訂了大批發泡膠餐盒及膠餐具。現時倉庫還剩過萬元受管制貨品，包括近19萬支膠飲管、7500個發泡膠餐盒等，料「垃圾站見」。



鄧先生經營的快餐用品批發店，餘下大量塑膠餐具還未賣出。（譚曉彤攝）

這間位於屯門的快餐用品批發公司，由鄧先生一家經營，開業至今14年。管制即棄塑膠餐具新法例今年4月22日實施，鄧先生早於2月已經未雨綢繆，暫停買入發泡膠碗、飯盒、膠餐具等，打算清貨並轉售紙製的環保餐具。到4月底新法例實施時，「違禁品」所淨無幾，不過鄧先生不停收到餐廳的電話，投訴環保餐具有問題。

我哋可以話係第一度防線，啲人投訴唔係投訴環保署，而係我哋。不停打電話嚟，話你地呢啲係垃圾，全部都係垃圾！ 餐具批發商負責人鄧先生

鄧先生向環保署查詢後，得悉新法例設有半年適應期，於是重新訂購即棄塑膠貨品，「我地都冇辦法，要做生意，始終都要搵食」。到適應期完結前一周，仍然有餐廳入貨，訂購發泡膠餐盒和膠餐具。鄧先生提醒餐廳負責人，貨品10月21日之後不能再銷售或使用，亦不接受退貨退款。

倉庫餘過萬元塑膠餐具 料棄置到垃圾站

現時鄧先生的貨倉還剩下47箱，近19萬支塑膠飲管，鄧先生笑言「我哋香港市民可以淘寶（買塑膠飲管），但我哋唔可以賣」。另外還有3000個發泡膠盒、4500個發泡膠碗、2萬6千支膠叉、5000支膠刀等，估計價值過萬元。

鄧先生形容這些是「絕版」貨品，希望環保署協助接收再處理，「其實呢啲唔係垃圾，洗乾淨可以循環再用⋯⋯環保署話用唔晒就出口，問佢出口去邊，佢又冇任何support (支援）, 唯有一個辦法，垃圾站見。」

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食肆市道差連帶生意差 轉售環保餐具未見出路

首階段管制即棄塑膠適應期10月21日完結後，發泡膠盒、飲管、攪拌棒、塑膠叉、刀和匙不准銷售、堂食或外賣。到第二階段管制，塑膠餐盒、膠杯和蓋亦不准外賣，意味塑膠餐具和餐盒在香港全面退場，成為歷史。政府至今未公布第二階段的實施日期。

鄧先生認為，塑膠餐具能保溫、防滲漏，部分更能放入微波爐使用，這些特點是環保餐具無法取代的。他說即使出售行內最高規格的紙飯羹，仍不時收到客人投訴，「因為冇防水塗層，食落去口感係完全唔得，食食下可能食到紙飯羹嘅味。」

訪問當日，鄧先生一家下午約四時已經下班，對比疫情之前往往至少七時才能關門。他說餐飲業界向他透露，市道淡靜，外出用膳或叫外賣的人大不如前，連帶鄧先生的批發餐具生意也轉差。他說加上即棄塑膠管制，在公司未找到完美替代品之前，估計生意繼續未見起色。