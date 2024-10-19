交椅洲人工島｜甯漢豪：今屆內填海　步速放慢　絕非擱置項目

新一份《施政報告》提到，「明日大嶼」交椅洲人工島項目年底前啟動填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作，相關詳細工程設計今年內會開展。



發展局局長甯漢豪今日(19日 )出席記者會時強調，項目不會擱置，只是步速比較慢。被問到人工島項目會否因為進度推遲而成本上升，甯漢豪未有提最新造價，稱工程項目一直「以當日嘅價錢計」，向立法會申請撥款，而工程價錢每年都有變動，「今天嘅工程，同十年後工程計算，本身格價會因價格調整變動，唔可以因為時間推移，而話係成本上漲。」



（梁鵬威攝）

發展局局長甯漢豪表示，就交椅洲人工島項目，希望今年底啟動填海部份的法定環評程序，預計年底會開展詳細的工程研究。

被問到政府是否有足夠的財政能力負擔，甯漢豪指，涉及大型的工程項目，需要做好準備功夫，有關部署可以分期做，至於分幾多期，要視乎研究結果，找出找合適的融資方法。

財政司司長陳茂波於今年初曾稱，考慮到財政負擔，原定2025年年底展開的交椅洲人工島填海工程或會稍為推遲，被問到為何會政府轉變立場，有信心今屆內推展。甯漢豪指，財政司司長只是提出人工島的項目的步速會有調整，希望做好現金流控制。

被問項目推遲成本會否升？ 甯漢豪：當日價錢申撥款 非成本上漲

她指，當時財政司或自己立場一致，都「不是擱置」項目，政府曾提出2025年底填海，目前用較多時間處理環評，今屆任期內開展填海，「反映做緊，只係步速放慢，不存在幾個月之間轉變立場」。

至於人工島項目會否因為進度推遲而成本上升，甯漢豪稱，發展局有成本管理辦事處，會「全力以赴」控制成本，並指政府一直以工程「當日嘅價錢」，向立法會申請撥款，而工程格價每年有變動，「今天嘅工程，同十年後工程計算，本身格價會因價格調整變動，唔可以因為時間推移，而話係成本上漲。」