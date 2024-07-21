規劃署展城館2樓翻新　設北都交椅洲人工島展區　互動展品供打卡

規劃署轄下以香港規劃和基建發展為主題、位於中環的展城館已完成2樓翻新。發展局局長甯漢豪今日（21日）於網誌指，新展區命名為「建香港．見未來」，分別展出香港宏觀規劃、北部都會區與交椅洲人工島；另增多媒體互動展品、沉浸式體驗和「打卡」位可供市民打卡。



規劃署轄下以香港規劃和基建發展為主題、位於中環的展城館完成2樓翻新工程，設有新展區。（發展局圖片）

可站在LED屏幕互動裝置 仿如俯瞰北都、交椅洲人工島

網誌提到，劃作三部分的新展區，首部分與香港宏觀規劃有關；第二部分則集中介紹北部都會區及交椅洲人工島；最後則是「親歷其境」。文章指，新展區第一個展品為「建香港．見未來」主題短片，回顧香港從漁村，發展至今時今日的大都會。規劃署城市規劃師陳家琪指，展望將來，將利用聯通內地、國際的優勢，以及大灣區融合，建設未來香港。

規劃署城市規劃師劉熹則介紹，其中一個矚目「打卡」位——「亮點項目」。該項目為近10米闊、具備動態追蹤功能的270度大型LED屏幕互動裝置。參觀者可以站在互動裝置上，仿如從高空俯瞰香港亮點項目，包括北部都會區、交椅洲人工島及海濱優化等項目的地理位置，以及與大灣區其他城市互聯互通的交通網絡。各項目的簡介亦會顯示於LED牆上。

而展品亦採用地政總署的數碼正射影像圖和地形數據，模擬日出及香港高空景色；更有依照現實的航道行駛的飛機和船隻。

「三大發展方向」互動屏幕，則收納各政府部門或機構提供的50多個項目資料，展示各界共同努力建設香港；「策略宏圖」則是一個大型互動屏幕，分作國際、大灣區和聚焦香港三個層面，了解香港作為「亞洲國際都會」的定位及角色。

可駕駛無人機「飛越北都」 看新田科技城未來發展

展區第二部分則設有「北部都會區」立體地形模型，涵蓋北部都會區四大主題區域、主要交通網絡和過境口岸等等。也設有「飛越北都」互動遊戲，應用地政總署的可視化3D地圖數據，讓市民模擬駕駛無人機，從高空探索北部都會區如「新田科技城」的現時環境，以及了解其策略性定位、規劃理念和未來發展。

至於「交椅洲人工島」多媒體模型則有短片、動畫，讓公眾了解人工島填海範圍、規劃理念、策略性運輸基建等資料。另外可在「建『島』未來」遊戲進行城市規劃。

第三部分的「交通及基建體驗」，收錄交通及工務部門提供的沉浸式虛擬實境短片；展區最後亦有一條長走廊，設有大型全身鏡「打卡」位，展示六個生活領域，可實時數碼化呈現於LED屏幕上。

展城館

地點：中環愛丁堡廣場3號

開放時間：

星期一至四（上午10時至下午6時）

星期五、六、日及公眾假期上午10時至下午7時

逢星期二休館（公眾假期除外）

費用：免費入場（於預約導賞團詳細了解各個項目）



詳情請瀏覽展城館網頁