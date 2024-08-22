甯漢豪：交椅洲人工島促進本港發展　可更靈活規劃建立宜居社區

政府近年積極造地，發展局局長甯漢豪今日（22日）表示，交椅洲人工島填海造地將促進香港發展，更靈活規劃建立宜居社區，有關交通基建可加強與北部都會區聯繫，有助連結香港與大灣區其他城市。



甯漢豪表示，交椅洲人工島填海造地將促進香港發展，更靈活規劃建立宜居社區。(資料圖片）

甯漢豪出席港大「城市未來發展國際研討會」致辭時表示，交椅洲人工島涉及1000公頃填海造地，將為香港可持續發展帶來重要作用，又指新創造的土地，可更靈活規劃建立宜居社區，亦可引入更具前瞻性的規劃參數，以增加居住空間、提升社區設施等。

甯漢豪又以北部都會區為例，指希望打造15分鐘生活圈，又指醫療、養老、促進旅遊與經濟發展等不同政策範疇，均需要土地支持。

甯漢豪早前曾表示，交椅洲人工島填海工程雖延後開展，但會爭取在今屆政府啟動填海工程，而今年稍後將會提交環評報告，以啟動環評程序，詳細工程設計亦將陸續啟動。

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