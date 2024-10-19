北都片區｜甯漢豪：年底收集意向助招標　若指基建多不符效益可調

《施政報告》提出，以「片區開發」模式加快北部都會區建設。並已物色3個分別位於粉嶺北、洪水橋/厦村和新田科技城的片區作為試點，片區佔地10至20公頃。發展局局長甯漢豪今日(19 日)出席記者會時表示，三個片區已完成法定土地規劃，今年底前展開市場意向調查，明年內為首個片區招標。



（梁鵬威攝）

甯漢豪表示，三個片區試點分別位於粉嶺北、洪水橋/厦村和新田科技城，佔地10至20公頃，每個片區都會有商業價值的項目，例如私人住宅及公共設施，目前已完成法定土地規劃，年底前展開市場意向調查，明年內為首個片區招標。她指，土地由政府主導規劃，發展商經公開招標投得片區後，可以綜合開發及建設後，公用設施交由政府營運。

甯漢豪指，整個「片區」出售亦減低前期開發成本，提早收取地價收益，改善政府現金流。她又指，「片區」發展模式加快項目落成，「如果佢哋入場做，以佢哋力量，可以快過政府」，因為政府為了取得工程撥款，須就每項工程招標，會花費時間，但「片區」毋須每項申撥款。

至於近年政府賣地多次流標，若屆時「片區」流標，項目又要重新招標，項目所需時間會否更長，甯漢豪指，「個別地賣得快，有流標出現過」，但今次政府先做市場意向調查，相信對招標工作有幫助，例如「要求做的基建太多，令佢覺得唔係一個可觀、或者不符合成本效益，咁佢話畀我哋聽，『調整一下個片區啦』。」她續指，若果發展商希望「劃大啲」，「我哋又收到意見」。她續指，「片區」出售規模大亦可能是賣點，對開發商吸引力更大，當然政府規劃主導。

至於三個片區的特色，甯漢豪指，粉嶺北早年規劃為北區的重鎮，主力住宅供應，而洪水橋/厦村為高端專業服務物流﹐新田科技城則以創科為主。至於地價扣減可以如何體現，她提到，交由發展商計數，當然基建、公共設施要交予政府，並非賺錢位，但投放的成本，於將來賣樓、收租時會有回報，所以出價會反映成本。她續指，當中的片區要「關顧個數係計得到之得」，「唔可以夾硬擺好多公共設施」，所以要研究是否有私人住宅、商業項目發展，所以各片區有其規劃組合。