走塑適應期10.21結束｜深水埗餐具店多人搶掃膠飲管　發泡膠售罄

首階段管制即棄塑膠的半年適應期將於下周一（21日）結束，周二（22日）起除了膠盒、膠碗和膠杯，因為未有成熟的替代品，其他膠餐具及發泡膠一律不能再售賣。

《香港01》記者今日（19日）巡查深水埗多間售賣膠餐具的店舖，店主表示發泡膠餐具已在一、兩個星期前售罄，部份膠叉、膠羹亦已清貨，現時改售木叉、木羹和紙飲管。他指半年適應期內膠餐具銷量不跌反升，有顧客擔心日後無法購買而大手入貨，其中膠飲管銷量更升了兩至三成。

巡查又發現深水埗5間家品店，至少兩間店舖正促銷膠飲管、餐具等產品。有店員表示，如果適應期完結時仍未清貨，產品將會下架及回收。



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開業約40年的聯發膠袋只剩少量膠餐具，店主張先生說基本「樣樣都賣晒」，只剩下銷量一向不佳的豉油碟，如果賣不完會自用或送給朋友。他續指，發泡膠餐具已在一兩星期前售罄，其餘膠叉、膠羹亦成功「清零」，「今日連中式食飯盒膠羹都冇晒」。餘下的膠飲管會繼續賣到最後一刻，「可以畀我賣咪繼續賣，佢話唔賣得嗰日咪收起晒佢囉，我跟住法例來做」。

聯發平時主要供貨給深水埗一帶的小型餐廳，「邊樣用晒就買邊樣，逐少逐少入」。法例4月底實施時，不少店舖打算轉用紙飲管、木餐具，但後來因反應不佳而「走返轉頭」。張先生稱，「客戶又唔鍾意，用家又唔鍾意，要求用返塑膠餐具和飲管」，大家的想法都是用到最後一刻，之後才改售替代餐具。

除了餐廳取貨，他說多了散客知道日後不能再買，於是提早掃貨自用。最受歡迎的膠飲管，銷量增加3至4成，「好多時開Party，燒嘢食、大食會，用好多杯碟、飲筒，因為免清洗」。

張先生指，「希望盡量做得到就繼續做，做到自己退休為止。」（黃浩謙攝）

張先生同時有售木叉、木羹及紙飲管，木刀則沒有售賣，「牛扒稍為韌啲都切唔到」。他表示替代餐具來貨價較高，貴塑膠約2至3成，但他沒有把升幅完全轉嫁到商戶或消費者，因此利潤少了約一至兩成。問及會否擔心難以生存，他說並不由他控制，如果被市場淘汰也沒辦法，「睇吓點增加收入，賣少一樣，就諗吓賣多啲乜嘢，而啲客肯用、接受」。他表示店舖是父親心血，「希望盡量做得到就繼續做，做到自己退休為止。如果佢（父親）走咗我就摺埋佢，好似對佢冇乜交代。」

店舖貨架貼告示 標明塑膠餐具10.22起停賣

另一間同樣位於深水埗的塑膠餐具店，則仍然有賣各類膠叉、膠羹等。貨架張貼告示，提醒產品於10月22日起停賣。店員表示，如果最後一日還未清貨，會考慮減價促銷。

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家品店仍有售塑膠飲管 店員減價促銷

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另外，記者巡查深水埗5間家品店，發現至少兩間店仍有出售膠飲管、餐具等產品。至於受管制的膠柄棉花棒則沒有出售，相信早已被掃光，現時所售全部是只有木柄的。長沙灣道一間家品店，用一個大紙皮箱盛載十數包膠飲管，放在近門口當眼位置。店員指該批塑膠飲管「過兩日就冇得買」，不會再入貨，現時正在促銷，每包由8元減至6元，亦可以10元2包優惠價購入。

另一間位於深水埗的特賣場，同樣出售塑膠飲管，旁邊亦有售牛皮紙飲管。店員表示該批貨品今日才上架，之後不會再入貨。如適應期完結後仍未能清貨，產品將下架、回收。