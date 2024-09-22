走塑｜「禁膠」適應期餘一個月　謝展寰：30%食肆不提供塑膠餐具

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例半年適應期，將於10月22日結束，當局會對續派或售賣「禁膠」產品執法。環境及生態局局長謝展寰今日（22日）出席一項活動時表示，塑膠是需要關注處理的議題，喜見近年有逾八成人不再使用塑膠餐具、三成食肆更不提供塑膠餐具，處理成果卓著，開始產生「走塑」文化。



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美心集團今日於沙田新城市廣舉辦「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」頒獎禮。比賽目的推動全民減廢、減碳、減塑，得到跨界合作夥伴的支持，包括由中文大學社會創新研究中心（CSIS）擔任顧問及研究機構，向公眾發佈減塑成效及活動中獲得的啟發；香港設計師協會亦邀請了18名設計師作為義務導師，為近30隊學生團隊提供設計指導。

環境及生態局局長謝展寰出席擔任頒獎嘉賓。他致辭表示，近日香港頻現極端天氣，低碳以及綠色發展有其必要，需要不同持份者一起努力，滿足下一代的發展需要。他又指塑膠是需要關注處理的議題，喜見近年有逾八成人不再使用塑膠餐具、三成食肆更不提供塑膠餐具，處理成果卓著，開始產生「走塑」文化。

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例今年4月22日生效，但設有半年適應期，讓商戶可將存貨「散貨」，由10月22日起正式執法。

美心首席營運官：有信心國慶人潮會刺激消費

至於市道預測方面，美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威頒獎後表示，有信心國慶假期帶來的120萬人次能刺激整體消費。他認為，儘管今年市道比以前氣氛略差少少，旅客消費模式亦有轉變，但依舊有信心國慶假期能幫助營商。

蕭又表示，美心集團自暑假後生意開始平穩，有信心中秋以及國慶兩假期會對生意額造成不俗效果。他期望美心生意額有輕微增長，一來香港的北上消費潮沒有4、5月人潮洶湧，二來認為香港消費者已經養成「有時上去（內地），有時留港消費」的習慣。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威上台發言。

「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」賽果：

冠軍：綠饗 GREENMAX

亞軍：自信派門 CONFIDENT SECT

季軍：傳意達無限 VC TO THE INFINITY

優異創作獎：RHIKNOWLES 、WINGIT、V523 STUDIO

最受歡迎設計獎：綠饗 GREENMAX