走塑｜別因「斷叉」失焦　商官民可做更多　為全面禁膠走出第一步

首階段管制即棄塑膠餐具和產品實施，環保餐具「不好用」、「唔啱用」之說鬧得熱哄哄，環保餐具供應商示範鋸扒「斷叉」更搶了走塑焦點。香港走塑比其他地方遲，綜合環保餐具業指，環保餐具設計一直不斷改進，但香港大眾對環保餐具認知、包括餐飲業界認知仍未夠，揀選合用替代餐具、放輕「貴膠具好多」心魔、注意替代餐具保質，可令走塑之路行得更順。



環團指，走塑只是禁膠第一步，焦點也不只於環保餐具，政府及餐飲業應趁現在推出正面優惠鼓勵自備餐具，也應積極推動餐具借還、重用餐具。



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環保餐具比膠具貴 食肆、市民「對等比較」

環保餐具遇熱粥變腍、紙匙無法「𢳂嘢食」、到叉鋸扒斷掉近日成走塑焦點，在環保署「綠色餐具平台」載有60多間供應商共781多款環保替代餐具，都經過環保署審核，選擇多也產「不好用」、「唔啱用」之感，到底關鍵在哪？

有環保餐具業人嘆謂，發泡膠、膠盒製作技術純熟，可大量生產而需求大，價格自然低，環保餐具在大眾認知上不及塑膠製品之廣，成本也的確比膠具貴，以致部份餐飲業界「價錢先行」，選擇未必最適合其供應菜式的餐具，同時市民亦將環保餐具與膠餐具「對等比較」，「大眾要接受環保餐具呢一刻的確喺用餐方便度未能同膠餐具睇齊，但環保餐具設計一直不斷改進，餐飲業都要揀啱，未必個個認真揀。」

環保餐具供應商創辦人葉柏麟。(資料圖片/盧翊銘攝)

環保餐具供應商：有業界已研發出不含塑膠及化學劑器皿

環保餐具供應商「師兄供應」創辦人葉柏麟早前就曾表示，飲食業界目前較為看重價錢，相信未來亦會看重質量。他舉例指，木餐具可用於大部份有菜汁飯菜，需要切開的食物如肉扒比較適合用竹製餐具，而有湯的食品只可用紙製餐具，因為只有紙製物料才可以整出弧度，以承載湯。

葉柏麟亦提到有環保餐具研發商利用植物纖維，研發出不含任何塑膠及化學劑的器皿，並不怕遇上高溫食物，可見環保餐具市場正不斷進步，又相信在不同餐具研發同時，現存問題可逐漸解決。

環保餐具「質差」與存放及保質期也有關係。在周四環保署「綠色餐具平台」示範使用替代餐具時，示範用拼接竹叉切牛扒時有竹叉斷開的供應商周五就指，示範用竹叉樣板為存放了約4個月的舊版本，存放時間較長較乾燥，水分少致榫位較脆，但他不擔心事件影響市民對環保替代餐具信心，強調使用環保餐具習慣須循序漸。

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紙餐具生蟲？ 保質期一般為半年至一年

葉柏麟在回應網上流傳紙餐具有蟲亦特別提到保質期及妥善封存，他指，紙餐具有蟲或因為在運輸時弄濕，或在開封後存放不當而成，他提到本身餐具的包裝袋有防潮作用，建議業界在開封後可用密實袋儲存餐具，及留意餐具是否在保質期內，保質期一般為半年至一年。

綠色和平項目主任譚穎琳曾表示，市民對塑膠餐具有一定的依賴，但看到業界有逐步改善，而現只為措施實施初期，相信部份餐廳仍在尋找合適代替品，市民有討論屬好事。

譚穎琳周五受訪再稱，政府焦點不應偏袒於只宣傳環保餐具之好，目前有企業推出重用餐具及借還餐具，效果也好，政府及餐飲業應趁市民現在有討論，同時推廣餐具借還、重用餐具，推出正面優惠鼓勵自備餐具，如自備餐具減兩蚊等。

譚穎琳指，鄰近國家及地區亦有不少自備餐具及可重用租借服務的成功例子，例如台灣的「租借杯」：「走塑只是禁膠第一步。」世上沒有完美的方案，只可追求更好，改變即棄文化，改善走塑配套，商、民、官還可做更多。