回應01終認因「夾返屋苑派開SIZE」仍產指定袋　謝展寰：不再製造

垃圾徵費5月宣布暫緩，施政報告2024未見提出未來路向，據了解政府未有重推時間表，但《香港01》周五（18日）報道有指定袋供應商反映過去四個月，繼續接到環保署訂單生產少量指定袋。

環境及生態局局長謝展寰今午（19日）出席施政報告記者會時承認垃圾徵費暫緩後仍有生產少量指定袋，解釋原因是房署會向每戶居民每月派發二十個指定袋作宣傳教育，故因應部份屋苑「夾返佢哋派開嘅SIZE」再製少量指定袋，現已派完，將不會繼續生產新的指定袋。



環境局局長謝展寰出席施政報告記者會時指，減廢初心從來沒有改變。（梁鵬威攝）

按清晰條款處理與生產商合約 謝展寰：細節不會公開

對於有指定袋供應商說暫緩後仍有生產指定袋，謝展寰回應屬實。他解釋，房署會向屋邨居民派發指定袋作爲宣傳教育，每一戶派發二十個，而部份屋苑派發某些大小指定袋的供應不足，故需要生產少量大小適合的指定袋補充派發，其後不會繼續生產新的指定袋。至於如何處理與生產商相關合約，他表示會按清晰合約條款處理，但細節不會公開。

垃圾徵費指定袋。（資料圖片／何頴賢攝）

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研究如何優化垃圾收費計劃 減少廢物初心從來沒有改變

謝展寰回應提問時又表示，因應主流民意，暫緩實施垃圾收費，但表示政府重視減少廢物的初心從來沒有改變。他表示，現時會把握機會擴大回收配套，加強公眾教育，推動社會建立一個良好綠色減廢回收文化，並會研究如何優化垃圾收費計劃，將來推行時，市民可以更加適應並接受減廢措施。

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他又稱加強宣傳減廢回收後，回收有成效，短短大半年回收物總量超過50%，家居廚餘收集多了4倍，強調是一個機遇，會繼續鼓勵市民減廢回收。他指，留意到民意十分重要，會持續監察及評估整個社會對減費回收參與度，及是否願意改變習慣，完成評定後明年會向立法會回報進度及對實施下一步垃圾徵費的看法。