垃圾徵費｜6000萬個指定袋派政府部門　環團促送院舍：政府點會缺

隨着垃圾徵費暫緩，環保署指已生產的1.7億個指定袋未來不會使用。政府今年6月起，向所有公屋及已登記私樓住戶免費派發指定袋，為期六個月，共派出了約1億個。署方表示，現時庫存剩餘的6,000萬個指定袋，主要是較大型，不適合一般住宅家庭使用，為了善用公共資源，會把這些指定袋予其他政府部門、公營機構及公共屋邨使用。



綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒認為，各政府部門一向有恒常資源分配，「邊個政府部門會欠缺嘢（資源）用」，認為無助推動減廢。他建議政府，利用剩餘的較大型指定袋再進行一次試行計劃，以收費形式提供予政府部門及私人機構使用，再利用有關數據檢視如何推行減廢措施，又強調即使免費派袋，派予老人院舍、非牟利機構，亦比派予政府部門好。



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環保署：6000萬個指定袋將派予政府部門、公營機構及公共屋邨

垃圾徵費計劃原定今年8月實施，惟環保署指在「先行先試」計劃中，發現不少問題，包括指定袋設計有待改善、回收配套不足等，在5月底宣布無限期擱置。

環保署當時表示，庫存有1.7億個指定袋，並宣布為「加強教育」，向所有公屋及已登記私樓住戶免費派發指定袋，為期六個月。

環保署最新表示，已派出了約1億個指定袋，而現時剩餘的6,000萬個指定袋，主要是較大型，不適合一般住宅家庭使用，為了善用公共資源，會把這些指定袋予其他政府部門、公營機構及公共屋邨使用。

劉祉鋒：邊個政府部門會缺嘢用？

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒認為，向政府部門派袋除了無助推動減廢，亦做唔到善用資源。他認為，各個政府部門都有恒常資源配給，一向都有足夠資源，更無需談論垃圾袋，「邊個政府部門會缺嘢用？」

他認為即使要派袋，亦應「唔好嘥」，派予有實際需要的機構，例如安老院舍、傷殘人士院舍，因為他們每日都需要棄置不少尿片等垃圾，派發予他們起碼可以「幫到佢哋」。

建議再推9成9像真度試行計劃

不過，劉祉鋒認為，面對剩餘的6,000萬個指定袋，政府最應該做的是，再推行一次有「9成9像真度」的試行計劃，以收費形式將指定袋提供予政府部門，或自願參加的商界公司。

他建議署方應模擬垃圾徵費的實際收費，「要求政府部門、商界畀錢買（指定袋）、試幾個月」，再檢視相關數據，例如垃圾量有否減少、回收量有否增加等。他解釋，署方早前在「先行先試」計劃免費派指定袋的做法，「像真度好低」，所得數據不能反映事實，「唔使畀錢買、攤大手板就有，做咩要慳住用？」

「一般人思維就係咁，真係收錢就會諗方法點樣畀少啲（錢）」，他強調收費形式才可「試真章」，「齋派冇用，參考價值好低；唔好嘥時間、嘥精力。」